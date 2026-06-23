Habrá ley seca en el Centro Histórico de CDMX el 24 de junio

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Ley seca en CDMX. Foto: Getty Images

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ordenó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico y colonias aledañas el 24 de junio de 2026, medida que aplicará desde las 15:00 horas de ese día hasta las 07:00 horas del 25 de junio, como parte de una disposición oficial para mantener el orden público en la zona en el marco del partido de México vs Chequia.

¿En qué zonas aplica la restricción?

La medida será obligatoria en:

Perímetro “A” del Centro Histórico de la CDMX

Colonia Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Esto incluye tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

¿Qué prohíbe el acuerdo?

Durante el horario establecido quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, es decir, desde cerveza hasta bebidas destiladas.

El objetivo de este tipo de medidas es prevenir incidentes y reforzar la seguridad en zonas de alta concentración de personas.

¿Qué es la ley seca y por qué se aplica?

La llamada “ley seca” es una restricción temporal que implementan las autoridades en eventos o fechas específicas para limitar la venta de alcohol. En el caso del Centro Histórico, suele aplicarse por razones de seguridad, operativos o actividades de gran afluencia.

Contexto en CDMX

Este tipo de disposiciones es común en la capital cuando se busca evitar alteraciones al orden público en zonas turísticas, comerciales o con eventos programados, especialmente en áreas como el Centro Histórico, una de las más transitadas de la ciudad.

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