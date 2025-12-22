horarios-del-metro-cdmx-para-este-24-y-25-de-diciembre

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, el Metro cambia de horario el 24 y 25 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

Por las fiestas decembrinas, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) tendrá horarios especiales, como cada año. Por ello, los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero los horarios se modificarán.

¿A qué hora cierra el Metro el 24 de diciembre en Nochebuena?

En un comunicado, el Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) indicó los horarios para los diversos días de festividades. El 24 de diciembre, Nochebuena, el horario será de 5:00 a 23:00 horas. En cada terminal, la última salida de trenes está programada a las 23:30 horas.

¿A qué hora abre el Metro este 25 de diciembre?

El 25 de diciembre, el horario, como cada año, será de día festivo y la operación iniciará a las 7:00 y finalizará a las 24:00 horas.

¿Puedes llevar bicicleta en el Metro el 25 de diciembre?

Si quieres entrar el 25 de diciembre al Metro con tu bicicleta, lo podrás hacer porque es un día festivo y la afluencia de usuarios es menor. Recuerda usar los últimos vagones.

Horarios de Metrobús, Cablebús y Tren Ligero para este 24 y 25 de diciembre

Hasta el momento, Metrobús y el Servicio de Transportes Eléctricos no han anunciado sus horarios por la temporada de fiestas; sin embargo, por lo general cambian, por ello, hay que esperar el anuncio de los sistemas.

