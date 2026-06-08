Imágenes del Jardín Flotante de Tlalpan: qué hay y horarios de servicio

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Jardín Flotante Tlallipan. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México inauguró este fin de semana el Jardín Flotante Tlallipan, que se ubica sobre la Calzada de Tlalpan. Este es uno de los proyectos que se prepararon en la capital del país para el Mundial y seguirán disponibles para el disfrute de todos cuando termine el torneo de futbol.

Sobre Calzada de Tlalpan construimos el nuevo Jardín Flotante Tlallipan, un espacio con áreas verdes, zonas de descanso, iluminación renovada y mejor conectividad para las y los habitantes de la #CapitalDeLaTransformación.#LaSobseTrabajaParaTuComunidad pic.twitter.com/0r7IGubtge — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) June 8, 2026

¿Qué se puede encontrar en el Jardín Flotante Tlalipan?

El Jardín Flotante Tlallipan consiste en 1.8 kilómetros de longitud donde se instalaron más de 81 mil plantas y 2 mil arbustos. Su ubicación se encuentra sobre Calzada de Tlalpan, en el tramo que va de las estaciones del Metro Pino Suárez a Chabacano.

Este espacio es la primera Utopía elevada de la capital y ofrece varias actividades culturales, educativas, lúdicas y deportivas, pensadas para personas de todas las edades.

Durante la inauguración, el Gobierno de la Ciudad de México mencionó que una de sus áreas conectará la Universidad de las Artes, próxima a inaugurarse. Además, ofrecerá funciones de cine bajo las estrellas, a través de una pantalla monumental.

Algunos de los servicios disponibles son:

Huerto urbano

Mercado asequible con productos saludables

Consultorios para el bienestar animal

Tortillería de maíz nativo

Comedor popular

Lavanderías públicas gratuitas

Espacios para cuidados de las niñas y los niños, adultos mayores y personas con discapacidad

¿Cuál es el horario del Jardín Flotante Tlalipan?

El horario de operación del Jardín Flotante Tlalipan es de las 5 de la mañana a la medianoche.

Así es el Jardín Flotante Tlallipan

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

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