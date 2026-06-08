Inauguran Jardín Flotante Tlallipan en Calzada de Tlalpan; tendrá áreas verdes, cultura y servicios

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Jardín Flotante en Tlalpa. Foto: Cuartoscuro

A cuatro días del inicio del Mundial de Futbol 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo el Jardín Flotante Tlallipan, un corredor peatonal elevado construido sobre Calzada de Tlalpan, entre las estaciones Pino Suárez y Chabacano del Metro. El nuevo espacio, que aún presenta un tramo sin concluir, busca convertirse en un punto de encuentro para actividades culturales, movilidad sustentable y servicios comunitarios.

Durante un recorrido realizado entre las estaciones San Antonio Abad y Pino Suárez, la mandataria capitalina describió la obra como una intervención innovadora al tratarse de un espacio elevado destinado exclusivamente a los peatones.

“Este es el segundo piso para el peatón”, expresó Brugada al presentar el proyecto.

Sobre Calzada de Tlalpan construimos el nuevo Jardín Flotante Tlallipan, un espacio con áreas verdes, zonas de descanso, iluminación renovada y mejor conectividad para las y los habitantes de la #CapitalDeLaTransformación.#LaSobseTrabajaParaTuComunidad pic.twitter.com/0r7IGubtge — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) June 8, 2026

¿Qué es el Jardín Flotante Tlallipan?

El Jardín Flotante Tlallipan es un corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros de longitud construido sobre la Calzada de Tlalpan.

La obra incorpora más de 15 mil metros cuadrados de infraestructura para peatones y espacios de convivencia, además de 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes.

Según autoridades capitalinas, en el lugar fueron plantados más de 81 mil ejemplares vegetales, 2 mil arbustos y 176 árboles, lo que lo convierte en el jardín polinizador más grande de la Ciudad de México.

Tendrá actividades culturales, deportivas y servicios de atención

La jefa de Gobierno informó que el nuevo espacio funcionará como la primera “Utopía flotante” de la capital.

En este sitio se ofrecerán actividades culturales, deportivas y educativas, además de servicios relacionados con salud preventiva, bienestar emocional, atención para mujeres en situación de violencia y programas dirigidos a personas mayores.

Brugada destacó que el proyecto busca acercar servicios públicos a la población y fortalecer la convivencia comunitaria en una de las vialidades más importantes de la ciudad.

Así luce el nuevo Jardín Flotante Tlallipan, que construimos desde la #SOBSE sobre Calzada de Tlalpan, el cual cuenta con más de 900 luminarias nuevas a lo largo de 2 kilómetros, entre postes, proyectores, bolardos y luminarias instaladas en pérgolas. pic.twitter.com/Hr2w1z2Kaq — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) June 8, 2026

Así es el nuevo corredor peatonal sobre Calzada de Tlalpan

El Jardín Flotante Tlallipan estará abierto diariamente de las 5:00 de la mañana a las 12:00 de la noche y contará con vigilancia permanente y sistemas de videovigilancia.

El corredor está conformado por siete tramos temáticos inspirados en especies representativas del Valle de México, entre ellas:

Ajolote

Teporingo

Colibrí

Además, incluye:

Siete pérgolas

Ocho velarias

64 módulos de descanso

Nueve fuentes iluminadas

Una pantalla monumental para actividades culturales

Sistema de iluminación

La recuperación de Calzada de Tlalpan continúa

La inauguración del Jardín Flotante Tlallipan forma parte de un proyecto más amplio de recuperación urbana en Calzada de Tlalpan.

Las acciones contemplan la construcción de una ciclovía de 34 kilómetros, la rehabilitación de 70 mil metros cuadrados de banquetas, la instalación de casi 7 mil luminarias y la modernización de la Línea 2 del Metro.

Para Clara Brugada, esta transformación representa una nueva visión de urbanismo social en la que el espacio público se concibe como un derecho para la ciudadanía.

“Una ciudad democrática no es donde los automóviles tienen más espacio, sino donde las personas tienen más ciudad”, afirmó.

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