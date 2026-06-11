Inauguración del Mundial 2026: estas actividades y protestas paralizarán CDMX este 11 junio
La inauguración del Mundial 2026 y las protestas de la CNTE paralizarán distintas partes de la Ciudad de México (CDMX) durante este jueves 11 de junio; habrá un total de 55 marchas, concentraciones y actividades.
Específicamente, habrá nueve marchas; 26 concentraciones; dos rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La CDMX se verá saturada por la inauguración del Mundial 2026, así como por las protestas de la CNTE y de colectivos que se oponen a la justa deportiva.
Protestas en CDMX este 11 de junio
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 08:00
- Lugar: Central del Sur Taxqueña
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Demandas relacionadas con la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, pensiones, salarios y condiciones laborales.
- Aforo: 6,000
Mexicanos Contra el Narcoestado
- Hora: 08:00
- Lugar: Estación Perisur del Metrobús y estación Taxqueña del Tren Ligero
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Marcha “Con Nosotros” para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir respeto a la independencia judicial.
- Aforo: 400
Colectivo “Lirios Buscadores Izcalli”
- Hora: 08:00
- Lugar: Estación La Virgen del Tren Ligero
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Marcha “¿Y Nuestros Desaparecidos?” para exigir justicia por personas desaparecidas.
- Aforo: 100
Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 08:00
- Lugar: Estación Taxqueña del Metro
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Exigen respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis.
- Aforo: 300
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
- Hora: 08:00
- Lugar: Terminal Estrella de Oro
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Exigen mejores salarios, prestaciones y niveles laborales.
- Aforo: 500
Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
- Hora: 09:00
- Lugar: Escultura La Gran Espiga
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Exigen la devolución de animales retirados del Refugio Franciscano.
- Aforo: 150
Colectivo “Conciencia y Libertad”
- Hora: 09:00
- Lugar: Las Islas, Ciudad Universitaria
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Protesta contra el Mundial y en apoyo a diversas causas sociales.
- Aforo: 200
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
- Hora: 09:00
- Lugar: Hospital Central Sur de Pemex
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Defensa de pensiones y derechos laborales.
- Aforo: 350
Organización religiosa “Y que Viva Cristo Rey”
- Hora: 10:00
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Exigir justicia por sacerdotes asesinados.
- Aforo: 70
Concentraciones para hoy
Diversas Organizaciones Sociales
- Hora: 04:00
- Lugar: Centro de Alto Rendimiento, Xochimilco
- Motivo: Protesta contra la realización del Mundial.
- Aforo: 100
Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”
- Hora: 06:00 y 10:00
- Lugares: Estadio Ciudad de México y Zócalo capitalino
- Motivo: Visibilizar la crisis de desapariciones.
- Aforo: 80
Comités Estudiantiles de la UNAM
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Universidad del Metro
- Motivo: Protesta sobre problemáticas sociales del país.
- Aforo: 200
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
- Hora: 07:30
- Lugar: Oficinas centrales de la CFE
- Motivo: Exigen tarifa social justa y apoyo a diversas luchas sociales.
- Aforo: 1,500
Movimiento Transportista Mexiquense
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Exigen cumplimiento de acuerdos con autoridades mexiquenses.
- Aforo: 500
Rodadas ciclistas
Organización Comunitaria “Trabajo, Libertad y Autonomía”
- Hora: 08:00
- Salida: Hemiciclo a Juárez y Embarcadero Fernando Celada
- Destino: Estadio Ciudad de México
- Motivo: Rodada antimundialista.
- Aforo: 60
3er Aniversario Mix Road
- Hora: 20:30
- Salida: Estación Mixcoac
- Destino: Alcaldía Coyoacán
- Aforo: 20
Inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026: México vs. Sudáfrica
- Hora: 11:00 (ceremonia inaugural)
- Hora: 13:00 (inicio del partido)
- Lugar: Estadio Ciudad de México
- Aforo estimado: 85,000 asistentes
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas en CDMX para evitar retrasos por las protestas de este 11 de junio.
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