Inauguración del Mundial 2026: estas actividades y protestas paralizarán CDMX este 11 junio.

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Protesta por desaparecidos previo al Mundial. Foto: Cuartoscuro.

La inauguración del Mundial 2026 y las protestas de la CNTE paralizarán distintas partes de la Ciudad de México (CDMX) durante este jueves 11 de junio; habrá un total de 55 marchas, concentraciones y actividades.

Específicamente, habrá nueve marchas; 26 concentraciones; dos rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La CDMX se verá saturada por la inauguración del Mundial 2026, así como por las protestas de la CNTE y de colectivos que se oponen a la justa deportiva.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 11 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/45TpXn43O5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

Protestas en CDMX este 11 de junio

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 08:00

Lugar: Central del Sur Taxqueña

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Demandas relacionadas con la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, pensiones, salarios y condiciones laborales.

Aforo: 6,000

Mexicanos Contra el Narcoestado

Hora: 08:00

Lugar: Estación Perisur del Metrobús y estación Taxqueña del Tren Ligero

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Marcha “Con Nosotros” para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir respeto a la independencia judicial.

Aforo: 400

Colectivo “Lirios Buscadores Izcalli”

Hora: 08:00

Lugar: Estación La Virgen del Tren Ligero

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Marcha “¿Y Nuestros Desaparecidos?” para exigir justicia por personas desaparecidas.

Aforo: 100

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 08:00

Lugar: Estación Taxqueña del Metro

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Exigen respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis.

Aforo: 300

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

Hora: 08:00

Lugar: Terminal Estrella de Oro

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Exigen mejores salarios, prestaciones y niveles laborales.

Aforo: 500

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

Hora: 09:00

Lugar: Escultura La Gran Espiga

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Exigen la devolución de animales retirados del Refugio Franciscano.

Aforo: 150

Colectivo “Conciencia y Libertad”

Hora: 09:00

Lugar: Las Islas, Ciudad Universitaria

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Protesta contra el Mundial y en apoyo a diversas causas sociales.

Aforo: 200

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros

Hora: 09:00

Lugar: Hospital Central Sur de Pemex

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Defensa de pensiones y derechos laborales.

Aforo: 350

Organización religiosa “Y que Viva Cristo Rey”

Hora: 10:00

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Exigir justicia por sacerdotes asesinados.

Aforo: 70

Concentraciones para hoy

Diversas Organizaciones Sociales

Hora: 04:00

Lugar: Centro de Alto Rendimiento, Xochimilco

Motivo: Protesta contra la realización del Mundial.

Aforo: 100

Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”

Hora: 06:00 y 10:00

Lugares: Estadio Ciudad de México y Zócalo capitalino

Motivo: Visibilizar la crisis de desapariciones.

Aforo: 80

Comités Estudiantiles de la UNAM

Hora: 07:30

Lugar: Estación Universidad del Metro

Motivo: Protesta sobre problemáticas sociales del país.

Aforo: 200

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Hora: 07:30

Lugar: Oficinas centrales de la CFE

Motivo: Exigen tarifa social justa y apoyo a diversas luchas sociales.

Aforo: 1,500

Movimiento Transportista Mexiquense

Hora: Durante el día

Lugar: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen cumplimiento de acuerdos con autoridades mexiquenses.

Aforo: 500

Rodadas ciclistas

Organización Comunitaria “Trabajo, Libertad y Autonomía”

Hora: 08:00

Salida: Hemiciclo a Juárez y Embarcadero Fernando Celada

Destino: Estadio Ciudad de México

Motivo: Rodada antimundialista.

Aforo: 60

3er Aniversario Mix Road

Hora: 20:30

Salida: Estación Mixcoac

Destino: Alcaldía Coyoacán

Aforo: 20

Inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026: México vs. Sudáfrica

Hora: 11:00 (ceremonia inaugural)

Hora: 13:00 (inicio del partido)

Lugar: Estadio Ciudad de México

Aforo estimado: 85,000 asistentes

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