CNTE sale de Segob sin acuerdo definitivo; analiza propuestas y mantiene plantón

GENERANDO AUDIO...

Docentes analizarán propuestas del Gobierno. Foto: Alberto M. Rodríguez

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió este miércoles de la Secretaría de Gobernación (Segob) sin alcanzar un acuerdo definitivo con el Gobierno federal tras una nueva mesa de negociación en Bucareli.

Los dirigentes magisteriales informaron que las propuestas presentadas por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE serán analizadas por sus bases antes de fijar una postura.

La CNTE realiza una Asamblea Nacional Representativa esta noche para presentar la propuesta a sus bases y definir los siguientes pasos. Mientras tanto, el plantón continúa y los maestros insisten en que sean atendidos directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

CNTE llevará propuestas a consulta

Al término de la reunión, integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación señalaron que los planteamientos del Gobierno serán discutidos durante la Asamblea Nacional Representativa convocada para las 20:00 horas de este miércoles.

De ese encuentro se espera que surja una definición sobre los siguientes pasos del movimiento y las acciones que mantendrá la Coordinadora en los próximos días.

Frausto adelantó que será la propia asamblea la que determine el plan de acción para las próximas horas, aunque confirmó que los contingentes permanecerán en la Ciudad de México mientras se toma una decisión.

Abuchean a Comisión de Negociación de la CNTE

A su salida de la reunión, integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación fueron recibidos entre rechiflas y muestras de inconformidad por parte de maestros que permanecían en las inmediaciones de Gobernación, luego de conocer los resultados del encuentro con las autoridades federales.

El secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto, reconoció que los planteamientos presentados por el Gobierno federal no satisfacen las demandas centrales de la Coordinadora.

“Todos estamos de acuerdo que son respuestas insuficientes todavía a nuestras demandas”, señaló al término de la reunión.

Analizan movilizaciones durante el Mundial

Los maestros también adelantaron que dentro de la discusión se encuentra la posibilidad de mantener movilizaciones durante las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial en México.

La Coordinadora prevé dar a conocer su postura oficial y las resoluciones de la asamblea una vez que concluya la consulta con las distintas secciones del movimiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.