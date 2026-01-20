Joven comete asesinato y manda por error el video a su mamá

GENERANDO AUDIO...

Un joven de 18 años fue detenido en la alcaldía Milpa Alta luego de cometer un homicidio con arma blanca y enviar, por error, videos del crimen a su propia madre, quien alertó a las autoridades. El hecho ocurrió la noche del 17 de enero de 2026, en el pueblo de San Agustín Ohtenco, confirmaron fuentes de la Fiscalía capitalina.

El detenido fue identificado como Ulises Enrique “N”, quien presuntamente se grabó tras el asesinato y compartió las imágenes vía WhatsApp. El material permitió ubicar el lugar del crimen y activar un operativo inmediato.

Homicidio en Milpa Alta quedó al descubierto por videos

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 20:40 horas, una mujer acudió a la Coordinación Territorial de la Policía de Investigación (PDI) en Milpa Alta, en estado de crisis, para denunciar que su hijo le había enviado videos donde aparecía junto a un cuerpo sin vida.

Con base en las imágenes, agentes de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Homicidios y personal ministerial, se trasladaron a las inmediaciones de un deportivo en San Agustín Ohtenco, donde localizaron a un hombre sin vida, de entre 40 y 50 años, con lesiones en el cuello provocadas por un objeto punzocortante.

Detención y avance de la investigación

Tras asegurar la escena, se desplegó un operativo de búsqueda. Gracias a la vestimenta observada en los videos, los agentes ubicaron al presunto responsable caminando a varias calles del lugar.

Ulises Enrique “N” fue detenido y trasladado a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Los reportes también indican que las grabaciones forman parte de la carpeta de investigación y ya son analizadas por peritos. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

