Carga nuevamente Trump contra Cuba: “Es el siguiente”, asegura

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“Cuba es la siguiente”, afirma Trump. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica tras declarar durante un discurso en Miami que “Cuba es la siguiente, pero hagan como si no lo hubiera dicho”, en referencia al escenario geopolítico actual en la región.

Las declaraciones del mandatario ocurren en un contexto de crisis interna en la isla y han provocado reacciones entre usuarios y analistas, debido a la ambigüedad del mensaje y su posible implicación en la política exterior estadounidense.

Trump habla de “tomar” o “liberar” Cuba

Anteriormente, en una declaración desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense había señalado su intención respecto a la isla:

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera. Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”.

Estas afirmaciones han sido interpretadas como una postura más agresiva hacia Cuba, en comparación con enfoques diplomáticos anteriores.

Negociaciones en curso entre ambos países

A pesar del tono de las declaraciones, Donald Trump indicó que existen conversaciones abiertas con representantes cubanos para reducir tensiones.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido contactos entre ambos gobiernos y expresó disposición al diálogo, aunque sin aceptar condiciones de presión externa.

Crisis energética en la isla

Las negociaciones se desarrollan en medio de un escenario complejo en la isla, marcado por:

Bloqueo en el suministro de crudo

Apagones generalizados

Afectaciones a millones de personas

El gobierno cubano ha señalado que la situación energética es crítica, lo que incrementa la presión para alcanzar acuerdos internacionales.

Reacciones tras declaraciones en Miami

Las palabras de Donald Trump han generado debate en redes sociales y en el ámbito político, donde se cuestiona el alcance real de sus intenciones.

Hasta el momento, no existe una postura oficial adicional por parte de la Casa Blanca que detalle acciones concretas derivadas de estas declaraciones, mientras continúan los contactos diplomáticos entre ambas naciones

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