Video: árbitros acusan agresión de policías afuera del Azteca; SSC lo niega

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Foto: Getty

Mediante un video denunciaron a policías de tránsito por presuntamente haber agredido a integrantes del cuerpo arbitral que participó en el juego entre Cruz Azul y el Atlante, en la cancha del Estadio Azteca (ahora Banorte).

Árbitros acusan haber sido agredidos por autoridades de tránsito al salir del Estadio Azteca tras el@CruzAzul vs. @Atlante



Video: Alejandra Benítez pic.twitter.com/vLUeZhF2Yw — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 2, 2026

Denuncian agresión de policías contra árbitros

De acuerdo con la denuncia, los árbitros fueron agredidos tras la finalización del partido en el Azteca, cuando se disponían a dejar el inmueble para dirigirse hacia su destino. Un video que circula en redes sociales muestra a los silbantes discutiendo con integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Algunas versiones mencionan que los policías se mostraron agresivos con el conductor de un vehículo color rojo, en el que viajaban los árbitros.

Hasta elemento la Comisión de Arbitraje no se ha posicionado al respecto, aunque ya hay una respuesta por parte de la SSC de la Ciudad de México.

SSC CDMX responde al video de presunta agresión contra árbitros

Las autoridades capitalinas explicaron que al concluir el encuentro entre Cruz Azul y Atlante, Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito se encontraron con un taxi de aplicación color rojo que circulaba en sentido contrario; los uniformados le cerraron el paso y le señalaron la ruta correcta.

El conductor se reincorporó a la circulación correcta pero al ver tránsito lento se volvió a meter en sentido contrario, encontrándose nuevamente con los policías.

“Fue hasta ese momento que los tripulantes del vehículo descendieron y se identificaron como árbitros y, tras corroborar su identidad con las autoridades del Estadio, subieron nuevamente a la unidad, pidieron al chofer tomar la ruta indicada y se retiraron del sitio”, explicó la SSC CDMX.

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