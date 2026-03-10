Ladrón asalta a comensales en restaurante de Lomas de Chapultepec

GENERANDO AUDIO...

Con pistola, asaltante roba en restaurante de Lomas de Chapultepec. Foto: Getty

El pasado 7 de marzo, en la Colonia Lomas de Chapultepec, se registró un asalto en un restaurante. Como se observa en un video tomado de las cámaras de seguridad del local, el cual circula en redes sociales, un sujeto de gorra azul y chamarra negra se acerca, en primera instancia, a una mesa de cuatro comensales.

Con un arma de fuego en mano, el asaltante apunta a un joven vestido de blanco, a quien le quita un reloj. Posteriormente, el ladrón solicita al consumidor retirarle un accesorio de la mano a una de las chicas de la misma mesa, quien entra en crisis tras el atraco.

Asaltos en #LomasDeChapultepec y su BLINDAR del Visco @mauriciotabe donde está ???? Asi gobierna el PAN combinado con @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/dUkY275Vop — REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) March 10, 2026

Una segunda mesa de tres comensales, quienes se habían levantado al notar el asalto, fueron detenidos verbalmente por el ladrón, quien termina por llevarse efectivo. Al tener el dinero, el primer reloj y el accesorio de la mujer, el asaltante se retira del establecimiento.

SSC tomó conocimiento sobre el asalto

A través de una publicación en X, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que obtuvieron conocimiento sobre el asalto en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSC CDMX señaló que analizan los videos de las cámaras de seguridad para identificar y detener al responsable.

