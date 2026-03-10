Confirman hallazgo de otro cuerpo tras el derrumbe en San Antonio Abad

GENERANDO AUDIO...

Confirman hallazgo de cuerpo tras derrumbe en San Antonio Abad. Foto: Jefe Vulcano

A lo largo de esta madrugada, a través de su cuenta de X, el Jefe Vulcano Cova actualizó la información sobre las labores de rescate tras el derrumbe de un edificio en demolición, en la calzada San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc

Luego de varias horas de trabajos de remoción, se informó que los Bomberos de la Ciudad de México localizaron el cuerpo de uno de los dos trabajadores que quedaron entre los escombros.

Hemos localizado el cuerpo previamente identificado por Togo, a 1 m de la superficie, aproximadamente. Intensificamos las labores para su recuperación.

El trabajo de los binomios caninos permitió el hallazgo del cuerpo de uno de los trabajadores atrapados tras el derrumbe.

Un trabajador continúa entre los escombros

Sin embargo, las labores de rescate continúan en la zona con el objetivo de encontrar al último trabajador de los cuatro que quedaron entre los escombros.

Al momento, el incidente ya cobra la vida de dos personas, mientras que un trabajador continúa hospitalizado y otro permanece atrapado.

Despliegan a más de 250 elementos

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las autoridades desplegaron a más de 250 elementos en la zona para buscar a las personas atrapadas.

Protección Civil de la CDMX, el Heroico Cuerpo de Bomberos, ERUM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sedena y Marina, además de binomios caninos especializados, siguen realizando laborales.

