Choferes de transporte público encabezan protestas en CDMX este 10 de marzo
Este martes 10 de marzo se registrarán un total de 16 protestas y de distintos tipos de actividades en Ciudad de México (CDMX), como una manifestación de transportistas y una vigilia católica contra el aborto.
Habrá cinco concentraciones; dos citas agendadas; tres rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Destacan protestas de choferes del transporte público que exigen el cumplimiento de su contrato colectivo, así como actividades religiosas en contra del aborto.
Protestas en CDMX este 10 de marzo
Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México
- Hora: 18:00
- Lugar: Mercado “Martínez de la Torre”, Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea general para informar sobre las acciones en demanda del cumplimiento de los 13 puntos solicitados al Gobierno capitalino y el uso del presupuesto para mantenimiento de mercados públicos
- Aforo: 80
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México
- Hora: 12:00
- Lugar: Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Versalles No. 46, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y el informe de la revisión contractual y salarial
- Aforo: 100
Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Chabacano del Metro, líneas 2, 8 y 9, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc
- Hora: 08:30
- Lugar: Estación Mixcoac del Metro, línea 7, Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón, alcaldía Benito Juárez
- Motivo: Abordarán transporte para iniciar jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las barrancas de Álvaro Obregón
- Aforo: 80
40 Días por la Vida
- Hora: Durante el día
- Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan
- Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán
- Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, Atlixco No. 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, Tlacotalpan No. 39, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Vigilia de oración en contra del aborto en México
- Aforo: 50
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: 14:00
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Asistencia a audiencia para denunciar presuntas irregularidades en la investigación de un caso judicial
- Aforo: 20
Citas agendadas
Colectivo “Tonantzin”
- Hora: 10:00
- Lugar: Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Dr. Río de la Loza No. 156, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen la destitución de un funcionario por presunta falta de atención en investigaciones de violencia sexual
- Aforo: 35
Habitantes de la colonia La Angostura, alcaldía Álvaro Obregón
- Hora: 15:30
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan seguimiento a la escrituración de viviendas y mejoras en el suministro de agua
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas
Colectiva ciclista “Ohtlichiquxs”
- Hora: 19:45
- Lugar: Kiosco de la Alameda Central, Av. Hidalgo y Dr. Mora, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Jardín Tabacalera, Ignacio Mariscal No. 63, colonia Tabacalera
- Motivo: Rodada para mujeres y comunidad LGBTQI+
- Aforo: 50
Rodando con Dinosaurios
- Hora: 20:30
- Lugar: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur, colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco
- Destino: Torres Satélite, Naucalpan, Estado de México
- Aforo: 20
Amigos en Bici
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Hundido, Av. Insurgentes Sur, colonia San Borja, alcaldía Benito Juárez
- Destino: Canal Nacional Campestre Churubusco
- Aforo: 20
Se recomienda a la ciudadanía prevenir sus traslados y tomar rutas alternas para evitar tráfico en CDMX por las marchas de este martes 10 de marzo.
