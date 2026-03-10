Choferes de transporte público encabezan protestas en CDMX este 10 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Habrá protestas de comerciantes. Foto: Cuartoscuro. Ilustrativa.

Este martes 10 de marzo se registrarán un total de 16 protestas y de distintos tipos de actividades en Ciudad de México (CDMX), como una manifestación de transportistas y una vigilia católica contra el aborto.

Habrá cinco concentraciones; dos citas agendadas; tres rodadas ciclistas y seis eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Destacan protestas de choferes del transporte público que exigen el cumplimiento de su contrato colectivo, así como actividades religiosas en contra del aborto.

Protestas en CDMX este 10 de marzo

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 18:00

Lugar: Mercado “Martínez de la Torre”, Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Asamblea general para informar sobre las acciones en demanda del cumplimiento de los 13 puntos solicitados al Gobierno capitalino y el uso del presupuesto para mantenimiento de mercados públicos

Aforo: 80

Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México

Hora: 12:00

Lugar: Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Versalles No. 46, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y el informe de la revisión contractual y salarial

Aforo: 100

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora: 07:30

Lugar: Estación Chabacano del Metro, líneas 2, 8 y 9, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 08:30

Lugar: Estación Mixcoac del Metro, línea 7, Av. Revolución y Andrea del Sarto, colonia Escandón, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Abordarán transporte para iniciar jornada de búsqueda de personas desaparecidas en las barrancas de Álvaro Obregón

Aforo: 80

40 Días por la Vida

Hora: Durante el día

Lugar 1: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan

Lugar 2: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur, Manzanillo No. 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 3: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán

Lugar 4: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa, Atlixco No. 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc

Lugar 5: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Tlacotalpan, Tlacotalpan No. 39, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Vigilia de oración en contra del aborto en México

Aforo: 50

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 14:00

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa

Motivo: Asistencia a audiencia para denunciar presuntas irregularidades en la investigación de un caso judicial

Aforo: 20

Citas agendadas

Colectivo “Tonantzin”

Hora: 10:00

Lugar: Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Dr. Río de la Loza No. 156, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen la destitución de un funcionario por presunta falta de atención en investigaciones de violencia sexual

Aforo: 35

Habitantes de la colonia La Angostura, alcaldía Álvaro Obregón

Hora: 15:30

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan seguimiento a la escrituración de viviendas y mejoras en el suministro de agua

Aforo: 20

Rodadas ciclistas

Colectiva ciclista “Ohtlichiquxs”

Hora: 19:45

Lugar: Kiosco de la Alameda Central, Av. Hidalgo y Dr. Mora, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Jardín Tabacalera, Ignacio Mariscal No. 63, colonia Tabacalera

Motivo: Rodada para mujeres y comunidad LGBTQI+

Aforo: 50

Rodando con Dinosaurios

Hora: 20:30

Lugar: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur, colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco

Destino: Torres Satélite, Naucalpan, Estado de México

Aforo: 20

Amigos en Bici

Hora: 21:00

Lugar: Parque Hundido, Av. Insurgentes Sur, colonia San Borja, alcaldía Benito Juárez

Destino: Canal Nacional Campestre Churubusco

Aforo: 20

Se recomienda a la ciudadanía prevenir sus traslados y tomar rutas alternas para evitar tráfico en CDMX por las marchas de este martes 10 de marzo.

