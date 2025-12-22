GENERANDO AUDIO...

En CDMX, robaron la oficina de la Ruta de la Garnacha. Foto: Gettyimages

En la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), sujetos entraron a la oficina de Lalo Villar, creador de la Ruta de la Garnacha, y la vaciaron. El creador de contenido explicó, en un video, que el atraco ocurrió el pasado 8 de diciembre.

“Nos robaron todo. Alertarle a la gente que ese rumor de robo a casa habitación y oficinas, en la alcaldía Benito Juárez, es real; ya nos tocó. Levantamos la denuncia, lo hicimos legalmente. Esta oficina la comparto con el comediante Tío Rober”.

El creador de la Ruta de la Garnacha explicó que su oficina se localizaba en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. En un video de 20 minutos, Lalo Villar relató lo sucedido y señaló que el atraco fue cometido por profesionales.

Denuncian robo en CDMX

Tras el robo a la oficina, se realizó la denuncia correspondiente; sin embargo, no fue la primera vez que sucedió.

“Ya se habían metido, es la segunda vez. La primera vez no levantamos denuncia, tontamente, porque pensábamos que nos jodieron y que íbamos a perder más tiempo. Nos dimos cuenta de que entraron a la una de la madrugada”.

Dos sujetos realizaron el robo y permanecieron unas seis horas dentro de las instalaciones esculcando todo, relató el creador de la Ruta de la Garnacha. Lo anterior fue detectado a través de cámaras de vigilancia de vecinos.

“Levantamos una denuncia y encontramos algo interesante. Cuando vimos las caras, se nota que son expertos, pues creemos que son exactamente los mismos que se volvieron famosos porque en la colonia Del Valle se metieron a otra oficina”.

En ese sentido, Lalo Villar indicó que no sabía si estaban marcando las casas para que entraran los ladrones, pues los robos a casa habitación eran una constante.

“Agradecerle al oficial Daniel Escandón, que fue el primero en llegar tras el reporte al 911, y que en todo momento estuvo al pendiente de nosotros”.

El creador de contenido mencionó que es complicado rentar en otro lugar porque no cuenta con los recursos materiales necesarios para rescindir un contrato. “Uno lo que quiere es hacer su trabajo y cómo le haces con tantas cosas en la cabeza. Cuando roban tu pala y tu pico, te pegan más”.

Para finalizar, señaló que en caso de localizar a los ladrones en la calle y detenerlos era complicado, ya que, si no estaban en flagrancia, no podían ser detenidos.

“Si los detenemos, se van a ir. Él lo dijo (el policía que apoyó): no te va a servir de mucho porque, por más que yo los detenga, no hay evidencia de que esté agarrando esas cosas. Es un rollote”.

El creador de la Ruta de la Garnacha indicó que pensaba que la zona era segura, pese al robo de autopartes, y que había normalizado los hechos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.