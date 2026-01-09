GENERANDO AUDIO...

Línea 5 del cablebús se extiende para 2028. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Línea 5 del Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) contará con una extensión de 15.2 kilómetros, lo que la convertirá en el teleférico urbano más largo del mundo, al superar a cualquier sistema similar a nivel internacional.

El dato de Uno El Cablebús Línea 2, que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta a lo largo de 10.55 kilómetros, recibió en 2021 el reconocimiento a la línea de teleférico urbano más larga del mundo por parte del Guinness World Records.

Conectará alcaldías del poniente de la capital

Este nuevo sistema de transporte conectará 53 colonias y pueblos originarios de las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez, beneficiando a miles de habitantes del poniente de la capital.

Empresa austríaca construirá el proyecto

La obra estará a cargo de la empresa Doppelmayr, firma austríaca líder mundial en la construcción de teleféricos, con sede en Wolfurt, al oeste de Austria. La compañía cuenta con amplia experiencia en la Ciudad de México, donde ya ha participado en proyectos de gran magnitud.

Inversión y fecha de inauguración

De acuerdo con la agencia austríaca APA, la inversión total para la construcción de la Línea 5 asciende a 7 mil 900 millones de pesos, y su inauguración está prevista para el año 2028.

La Línea 5 contará con 12 estaciones, 642 cabinas y tendrá capacidad para transportar hasta 3 mil pasajeros por hora, lo que permitirá reducir hasta un 50% los tiempos de traslado actuales.

Doppelmayr refuerza su presencia en México

En México, Doppelmayr ya construyó las Líneas 1 y 3 del Cablebús, con más de 9 kilómetros de extensión, y actualmente desarrolla la estructura ferroviaria urbana más grande del mundo. Además, la empresa construye otro sistema de Cablebús en Uruapan, Michoacán.

