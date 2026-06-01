Protesta de la CNTE en CDMX deja un herido; SSC niega uso de balas de goma o gas

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Integrantes de la CNTE intentan derribar las vallas metálicas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó un lesionado durante la jornada de protestas que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en calles del primer cuadro del Centro Histórico de la capital. Además, negó el uso de balas de goma contra los manifestantes que buscan llegar al Zócalo.

Confirman un herido en manifestación de la CNTE

A través de su cuenta de X, la dependencia capitalina confirmó el lesionado y explicó que el incidente se registró cuando un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la CDMX, los integrantes de la CNTE lanzaron cohetones y, como resultado, uno de los manifestantes resultó herido, quien fue trasladado, por sus propios medios, a un hospital para recibir atención médica.

“Hace unos momentos, un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, aunado a que lanzaron cohetones, lo que provocó que uno de los participantes resultara herido, el cual ya fue trasladado por sus medios a un hospital para su atención médica”, escribió al SSCCDMX

La #SSC informa:



Hace unos momentos, un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas #20DeNoviembre y #VenustianoCarranza, aunado a que lanzaron cohetones, lo que provocó que uno de los participantes resultara herido, el… pic.twitter.com/xD5mCoJq4x — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 1, 2026

SSCCDMX niega uso de balas de goma y gas

Además de confirmar un herido durante la manifestación de la CNTE, la secretaría capitalina encabezada por Pablo Vázquez Camacho negó el uso de balas de goma o algún tipo de gas para contener a los manifestantes que buscan llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

“Esta Secretaría no utiliza ningún tipo de gas, ni balas de goma, ni petardos”

De acuerdo con la dependencia, los policías se encuentran equipados únicamente con:

Equipo de protección corporal

Casco

Coderas

Rodilleras

Escudo

Y solo “algunos de los uniformados portan extintores”.

A través de redes sociales señalaron a los uniformados de, presuntamente, usar balas de goma contra los integrantes de la CNTE, a quienes autoridades han llamado a las mesas de diálogo.

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