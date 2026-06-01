Manifestante resulta lesionado durante movilización de CNTE; sigue aquí el minuto a minuto de las movilizaciones

Integrantes de la CNTE intentan derribar vallas. Foto: Alberto Rodríguez

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recorren algunas de las principales vialidades de la Ciudad de México y diversos estados este 1 de junio para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, la Reforma Educativa de 2019 y mejoras laborales y salariales.

Los docentes mantienen un plantón en las inmediaciones de la avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico. Desde este punto se trasladaron en grupos hacia el Ángel de la Independencia, desde donde iniciaron una movilización, recorriendo la avenida Paseo de la Reforma con rumbo al Zócalo capitalino.

CNTE instala plantón en 20 de noviembre tras choque con policías en el Zócalo Profesores de la CNTE se instalaron en plantón frente a las vallas metálicas colocadas por el Gobierno capitalino para impedir su paso hacia la Plaza de la Constitución, sobre la calle 20 de noviembre. La protesta ocurrió después de que los manifestantes intentaron derribar los muros de acero y se registraron conatos de bronca con policías capitalinos, hechos que dejaron a un manifestante lesionado. CNTE coloca casas de campaña frente a vallas metálicas En la zona ya se observan casas de campaña y lonas colocadas para cubrirse del sol, mientras los profesores disidentes permanecen frente a las estructuras instaladas de forma provisional. Manifestante resulta herido por cohetones; SSC niega uso de gas Un manifestante resultó herido luego de que un grupo de personas lanzara cohetones durante la movilización en la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza. La Policía capitalina precisó que el lesionado fue trasladado por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica. Policía capitalina afirma que no usa gas ni balas de goma La Secretaría aclaró que el personal policial que acompaña la marcha sólo porta equipo de protección corporal, como casco, coderas, rodilleras, escudo y extintores. También precisó que no utiliza gas, balas de goma ni petardos durante el operativo. Segob llama a la CNTE a protestar de forma pacífica en CDMX La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a los integrantes de la CNTE a mantener sus protestas de manera pacífica en la Ciudad de México, luego del intento de retirar las vallas instaladas cerca del Zócalo capitalino. La funcionaria pidió a los maestros acudir a las instalaciones de Gobernación para dialogar y negociar sus demandas. Segob pide diálogo a maestros de la CNTE Rosa Icela Rodríguez también rechazó la presencia de provocadores durante las movilizaciones y señaló que no forman parte del magisterio. Integrantes de la CNTE esperan en avenida 20 de noviembre Reportan una inmensa fila de los profesores de la CNTE que aguarda en la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico capitalino, mientras otros lanzan cohetones detrás de las vallas. Autoridades capitalinas informan que continúa el avance e ingreso de manifestantes por Eje Central Lázaro Cárdenas, contrasentido de avenida Izazaga y avenida 20 de Noviembre hasta Venustiano Carranza. Las alternativas viales son Congreso de la Unión, Paseo de la Reforma y Eje 3 Sur. Se restablece el servicio en las Líneas 7, 4 Ruta Norte y 1 del Metrobús A través de sus redes sociales oficiales, el Metrobús de la CDMX informó que tras el paso de los manifestantes de la CNTE, se restableció el servicio en todas las estaciones de las Líneas 7, 4 Ruta Norte y 1. Aunque en los tres casos advirtieron posibles retrasos. 🟢AVISO L7



7⃣Al momento, se restablece el servicio en todas las estaciones de L7.

🔴Toma en cuenta, retraso en toda la línea.

(Actualización 13:58 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 1, 2026 Maestros toman las calles e instalaciones de SEPyC en Sinaloa La exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 movilizó este lunes a cientos de docentes en Culiacán, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron protestas por separado como parte del paro nacional convocado por el magisterio disidente. Mientras maestros de la Sección 27 marcharon desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) hasta el Congreso del Estado para entregar un pliego petitorio, integrantes de la CNTE instalaron un plantón permanente en las oficinas de la dependencia estatal y anunciaron una semana de movilizaciones en distintos puntos de la capital sinaloense. Intentan derribar vallas en avenida 20 de noviembre Reportan que integrantes de la CNTE han comenzado a intentar derribar las vallas que protegen el Zócalo capitalino, justo en la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la CDMX. #ÚltimaHora Inician los intentos de derribar las vallas que protegen el Zócalo en 20 de noviembre.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/3oorbWxaFs — Uno TV (@UnoNoticias) June 1, 2026 Vandalizan grúa de la CDMX Sobre la avenida José María Izazaga, manifestantes de la CNTE comenzaron a vandalizar una grúa de la Policía Vial de la Ciudad de México que se encontraba en su camino, golpeándola con diferentes objetos y lanzándole lo que aparentemente eran cuetes. #ÚltimaHora Manifestantes de la CNTE vandalizan grúa de tránsito



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/1YkSHPmu8E — Uno TV (@UnoNoticias) June 1, 2026 Maestros de Zacatecas se suman a protesta nacional y paralizan el 90% de las escuelas públicas Miles de docentes zacatecanos marcharon este lunes por las calles del Centro Histórico de la capital del estado para expresar su respaldo a la movilización nacional que demanda la derogación de la Ley del ISSSTE. De manera simultánea, inició un paro laboral por tiempo indefinido en alrededor del 90% de las escuelas públicas de Zacatecas, lo que afectó las actividades académicas de miles de estudiantes de nivel básico. CNTE marcha en Zacatecas. Foto: Omar Hernández. Conflicto con la CNTE está en manos de Rosa Icela y Mario Delgado Ante la amenaza de boicotear el mundial de los integrantes de la CNTE, el Gobierno federal insiste que con diálogo se logrará evitar afectaciones al desarrollo de las actividades por la Copa del Mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó el tema en manos de sus secretarios de Gobernación y Educación: “Yo confío en que salgan adelante las pláticas, vamos a confiar en ello”, aseguró. CNTE avanza por Izazaga Autoridades de la Ciudad de México reportan que los integrantes de la CNTE marchan sobre Eje Central y se incorporan en José María Izazaga en contrasentido, por lo que las alternativas viales son Lorenzo Boturini y Eje 3 Sur. #PrecauciónVial | Marcha de Eje Central se incorpora e José Ma. Izazaga en contrasentido. #AlternativaVial Av. Lorenzo Boturini y Eje 3 Sur. pic.twitter.com/idTTYd6Tsw — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026 Marcha avanza sobre Eje Central Tras un alto sobre avenida Juárez, los integrantes de la CNTE avanzan en contrasentido sobre Eje Central. Las autoridades capitalinas aseguran que las alternativas viales son Eje 1 Norte, Lorenzo Boturini y Circuito Interior. Suspenden servicio en Línea 4 Ruta Sur del Metrobús Por la presencia de manifestantes de la marcha de la CNTE, el Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer que se suspendió el servicio en la Línea 4 Ruta Sur. ⚠️AVISO L4 Ruta Sur



3⃣Seguimos informando, por presencia de movilizaciones sociales.

❌Sin servicio: Ruta Sur.

(Actualización 12:59 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 1, 2026 Maestros bloquean puerto fronterizo en Nogales Integrantes de la CNTE bloquearon este día el cruce fronterizo de México a los Estados Unidos a través de Nogales, Sonora, lo que provocó caos y momentos de tensión. La manifestación inició a las 9:00 horas en el cruce ubicado en la Plaza de la Bandera del citado municipio fronterizo. Allí, decenas de manifestantes se congregaron en diversas exigencias. Abrogación de la Ley del ISSSTE y simulación de AFORES, fueron algunas de las consignas que se dejaron ver durante la jornada de protesta. Ramses Valenzuela, delegado de la CNTE en la entidad, detalló que las medidas de presión continuarán en tanto no reciban una respuesta positiva por parte de la federación. En ese sentido, confirmó que hoy en punto de las 18:30 horas se concentrarán en el municipio de Hermosillo, con una manifestación en la plaza Emiliana de Zubeldía, en la que se esperan cientos de maestros agremiados a la organización sindical. Integrantes de la CNTE bloquearon este día el cruce fronterizo de México a los Estados Unidos a través de Nogales, Sonora, lo que provocó caos y momentos de tensión.



La manifestación inició a las 9:00 horas en el cruce ubicado en la Plaza de la Bandera del citado municipio… pic.twitter.com/iY604MkmAF — Uno TV (@UnoNoticias) June 1, 2026 CNTE ya está en avenida Juárez Autoridades de la Ciudad de México informan que los integrantes de la CNTE que participan en la marcha de este lunes 1 de junio ya ingresaron a la avenida Juárez, acercándose cada vez más al Zócalo capitalino. 12:03 #PrecauciónVial | Marcha de Av. Paseo de la Reforma ingresa a Juárez con destino al Zócalo. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/FH1itIDL1m — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026 Rosa Icela Rodríguez pide a la CNTE privilegiar una mesa de acuerdos A través de sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los integrantes de la CNTE privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones. Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a la #CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. @Claudiashein @mario_delgado @martibatres — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 1, 2026 CNTE también marcha en Nogales En redes sociales reportan que Integrantes de la CNTE también han comenzado a manifestarse en Nogales, Sonora. Sí, señalan que han comenzado un bloqueo en la garita Denis Deconcini, por lo que el tráfico de entrada hacia Estados Unidos está detenido en este momento. 🚨#ÚLTIMAHORA Integrantes de la #CNTE en #Nogales, Sonora, se manifiestan bloqueando la garita Denis Deconcini. El tráfico de ingreso hacia Estados Unidos está detenido en este momento



Vía @oacunanoticias pic.twitter.com/1dchc8Vwo8 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 1, 2026 Vandalizan Torre del Bienestar Reportan que profesores encapuchados vandalizan la Torre del Bienestar ubicada en la avenida Paseo de la Reforma. #AlMomento Profesores encapuchados vandalizan la torre del bienestar en Avenida Paseo de la Reforma.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/hC516nu5ZV — Uno TV (@UnoNoticias) June 1, 2026 CNTE cumple una semana de paro en Oaxaca Tras una semana de movilizaciones que contemplaron la toma del aeropuerto en dos ocasiones y bloqueos carreteros, este lunes más de cinco mil maestros marcharon sobre la carretera federal 190 al Zócalo, para anunciar que no hay avances después de una semana de paro. “Hasta el momento no hay avances, estamos en esa en esa exigencia para que ya se concreten algunas de las demandas”, indicó César Zurita, secretario de la Sección 22 del SNTE. La marcha transcurrió sin incidencias para incorporarse al plantón que mantiene ocupadas más de treinta calles del centro de la ciudad de Oaxaca. Durante la semana, el plantón abarcó una decena de calles más, obstaculizando la circulación en las calles Independencia, Morelos, García Vigil y la mitad del andador turístico. Mientras más de 12 mil escuelas permanecen cerradas. Foto: José de Jesús Cortes. Suspenden servicio en estaciones de la Línea 7 del Metrobús El Metrobús de la CDMX informó a través de sus redes sociales oficiales que por presencia de los manifestantes, no hay servicio en los tramos Hidalgo-Campo Marte y Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac de la Línea 7. Solamente se brinda servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a la Gta. Violeta y mencionaron que pueden consultar cualquier actualización del Estado de Servicio en: http://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB ⚠️AVISO L7



6⃣Seguimos informando, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil La Villa↔️ Gta. Violeta.

❌Sin servicio: Hidalgo – Campo Marte.

❌Sin servicio: Alameda Tacubaya – Glorieta Cuitláhuac.

(Actualización 11:37 h.)

Consulta… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 1, 2026 Integrantes de la CNTE avanzan por Paseo de la Reforma De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE ya avanzan por la avenida Paseo de la Reforma y se encuentran a la altura del Monumento a Cuauhtémoc. Su última parada será en el Zócalo capitalino, por lo que se recomiendan las siguientes vías alternas para los automovilistas: Eje 1 Norte Circuito Interior Avenida Chapultepec José María Izazaga Fray Servando Teresa de Mier Eje 1 Oriente #PrecauciónVial | Continúa marcha sobre Av. Paseo de la Reforma a la altura de Av. Insurgentes con destino al Zócalo. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/kMvMePr5pz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026 CNTE de Chiapas se une a la huelga nacional, exigen abrogación de la Ley del ISSSTE y reforma educativa Más de 15 mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas se unieron a la huelga nacional este lunes. Isael González Vázquez, secretario General de la Sección VII del SNTE-CNTE, informó que los maestros se unen a los más de 40 mil docentes del país. Maestros de Yucatán se suman a jornada nacional de protestas; realizan manifestación en Mérida Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este lunes un paro nacional con movilizaciones en diversos estados del país, en Yucatán cerca de 50 docentes se manifestaron en la Plaza Grande de Mérida para expresar respaldo a las demandas del magisterio disidente. A nivel nacional, miles de maestros participan en marchas y protestas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en el sistema de pensiones y un aumento salarial. Como parte de las acciones, la CNTE busca instalar un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. En Mérida, los docentes se concentraron en el centro histórico para visibilizar sus demandas y expresar su postura sobre temas laborales y de seguridad social que afectan al sector educativo. La jornada de movilizaciones se desarrolla de manera simultánea en distintas entidades del país, incluyendo Yucatán, donde los participantes reiteraron su llamado a las autoridades federales para abrir espacios de diálogo y atender las peticiones del magisterio. Comienza movilización de la CNTE Da inicio la movilización de la CNTE. Profesores encapuchados y con tubos de la Sección XIV de Guerrero encabeza la marcha. Se reportan afectaciones en los carriles centrales de Paseo de la Reforma. Aún sin comenzar la marcha de la CNTE, pero ya hay afectaciones en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/ugykIchQKU — Uno TV (@UnoNoticias) June 1, 2026 Refuerza CNTE campamento en el Centro de la CDMX Cientos de profesores provenientes del estado de Oaxaca mantienen un campamento en la calle 5 de Mayo en el centro histórico de la Ciudad de México en demanda de mejoras salariales. Esta mañana se han visto llegar más manifestantes que han extendido el plantón desde el Eje Central hasta la calle de Simón Bolívar donde las autoridades colocaron una valla de madera y metal con el fin de evitar el paso de los manifestantes al Zócalo. En toda esta zona se alzaron casas de campaña y lonas para protegerse del sol y la lluvia. A pesar de la manifestación algunos comercios sí abrieron y trabajan con normalidad. Cortes a la circulación en Reforma Se reporta un orte preventivo a la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente, a la altura de Maestro Antonio Caso, porla presencia de manifestantes. Las personas que transiten por la zona pueden usar avenida Chapultepec como alternativa vial. Afectaciones viales en el Centro Histórico de la CDMX El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que se encuentra cerrada la circulación de Tacuba desde Allende hasta Eje Central Lázaro Cárdenas por presencia de manifestantes; como alternativas viales se recomienda Eje 1 Oriente y 16 de Septiembre. Plantón de la CNTE en Av. 5 de Mayo Continúa cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar, por presencia de manifestantes de la CNTE. Las autoridades piden a los automovilistas tomar como vías alternas: Eje 1 Norte, Donceles y Venustiano Carranza. Estados que están en paro nacional de la CNTE La CNTE compartió la lista de los estados que se van a paro este 1 de junio de 2026: Aguascalientes: Sección 1

Baja California y Baja California Sur: Sección 2 en ambos estados.

Campeche: Sección 4

Chiapas: Secciones 7 y 40

Chihuahua: Sección 8

Ciudad de México: Secciones 9, 10, 11 y 60

Colima: Secciones 6 y 39

Durango: Sección 12

Estado de México: CCL Valle de México Sección 36

Guanajuato: Sección 13

Guerrero: Sección 14

Hidalgo: Sección 15

Jalisco: Secciones 16 y 47

Michoacán: Sección 18

Morelos: Sección 19

Nayarit: Sección 20

Nuevo León: Sección 21

Oaxaca: Sección 22

Puebla: Sección 23

Querétaro: Sección 24

Quintana Roo: Sección 25

San Luis Potosí: Sección 26

Sinaloa: Sección 27

Sonora: Sección 28

Tabasco: Sección 29

Tamaulipas: Sección 30

Tlaxcala: Sección 31

Veracruz: Sección 32 MMPV

Yucatán: Sección 33

Zacatecas: Secciones 34 y 58

Comarca Lagunera: Sección 35 CNTE destina 80% de su fuerza movilizada a Oaxaca y 20% a la marcha nacional en CDMX La CNTE informó que el 80% de su membresía movilizada participará en la marcha estatal de Oaxaca, mientras que el 20% restante se sumará a la movilización nacional en la Ciudad de México. CNTE se pronuncia ante bloques de concreto y vallas metálicas A través de su cuenta de Facebook, la CNTE compartió un video en el que se observan distintas calles del Centro Histórico, en las que lucen las vallas metálicas, así como distintos bloques de concreto y distintos elementos policiales. Tras ello, la CNTE acusó al Gobierno de no tener respuestas, ni argumentos ante sus demandas. Por ello, aseguran, recurren a la práctica del blindaje de las calles. CDMX blinda el Zócalo con vallas metálicas y bloques de concreto previo a la marcha de la CNTE A través de redes sociales, desde la noche del domingo, comenzaron a circular videos en donde se observan estructuras metálicas, así como bloques de concreto, para resguardar el acceso al Zócalo capitalino ante la movilización prevista de la CNTE. #zocalo #seguridad #maestros #cnte #madero #tacuba



Las calles que componen el primer cuadro del #centrohistórico de la #cdmx está ya siendo resguardado y asegurado por elementos de la @SSC_CDMX se están soldados muros de acero y hay calles cerradas.

Información en proceso pic.twitter.com/1vKYzZmT9D — Mina Moreno (@Minalaywer) June 1, 2026 Integrantes de la CNTE ya se concentran en el Ángel de la Independencia Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya se encuentran concentrados en calles cercanas al Ángel de la Independencia en la colonia Juárez para comenzar la marcha a las 9:00 horas. 06:45 #PrecauciónVial | Concentración de manifestantes en inmediaciones del Ángel de la Independencia, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/0CPsap383d — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026 Estaciones cerradas del Metrobús Algunas estaciones del Metrobús se encuentran cerradas debido a la movilización que se espera de la CNTE; entre ellas están: Mercados de San Juan hacia Isabela Católica de la Línea 4 y Plaza de la República hacia Pino Suárez. ⚠️AVISO L4 Ruta sur



1️⃣ Toma en cuenta, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: San Lázaro↔️Pino Suárez.

✅Servicio: Buenavista↔️Juárez.

❌Sin servicio: Mercados de San Juan↔️Isabel la Catolica.

(Actualización 05:15 .)

Consulta actualización del Estado de Servicio… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 1, 2026 Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX La marcha de la CNTE partirá del Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma, una de las avenidas con mayor flujo vehicular de la capital. Posteriormente, los contingentes continuarán por Avenida Juárez y después tomarán la calle 5 de Mayo para dirigirse al Zócalo capitalino, donde concluirá la movilización. La ruta contempla el paso por zonas de alta afluencia, tanto para automovilistas como para usuarios del transporte público, por lo que autoridades podrían implementar medidas de control vial durante el desarrollo de la protesta.

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