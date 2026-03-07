La agenda de actividades por el Día Internacional de la Mujer, este 8M en la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este domingo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se desarrollarán diversas actividades y movilizaciones en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro de la capital, en Unotv.com te damos la agenda capitalina del 8M.

De manera paralela, el Gobierno de la Ciudad de México realiza el festival “Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad”, con más de 100 actividades que se llevarán a cabo entre el 27 de febrero y el 19 de abril, en más de 60 sedes distribuidad en la capital del país.

Este incluye: 20 funciones de danza y teatro, 23 exposiciones, 25 conciertos, 11 encuentros, 10 proyecciones, 10 actividades académicas, 15 talleres, 50 charlas y conversatorios, y finalmente 8 convocatorias.

Mientras que, como parte del festival, el sábado 7 de marzo se llevará a cabo una acción simbólica en el Zócalo capitalino, durante el cual las participantes formarán un mensaje sobre la plancha de la Plaza de la Constitución.

La agenda de actividades por el 8M en la CDMX

Movilizaciones:

Monumento a la Revolución: 10:00 horas – La colectiva Amiga pide la pensión (madres contra la violencia vicaria) realizará creación de carteles. 11:30 horas – Colectivo Aztlán 12:00 horas – Morras de Fuego (colectiva de 500 integrantes) tendrá su punto de encuentro.

Glorieta de las Mujeres que Luchan 9:00 horas – We R Women on Fire (saldrá al Zócalo a las 10:30 horas), habrá actividades previas 9:00 horas – Familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes 9:30 horas – IMUMI, por las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo 11:00 horas – Familias de personas desaparecidas 11:15 horas – Amnistía Internacional Contingente Mixto y Transincluyente 11:30 horas – Coordinación 8M cita para salir a las 12:00 horas. Exigirán freno a la violencia feminicida, precariedad laboral y más 11:30 horas – Contingente verde por el aborto libre

Senado de la República 11:00 horas – La Sociedad Mexicana de Jóvenes Científicas convoca a su contingente de mujeres en la ciencia. 12:00 horas – Contingente de mujeres trabajadoras antirracista, transincluyente y antifascista. Exigen jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso.

Caballito 14:30 horas – Movimiento de Personas con Discapacidad (PcD) al Zócalo, por las mujeres con enfermedades raras, y/o discapacidad y que brindan cuidados



¿A qué hora terminará la marcha por el 8M en la CDMX?

Por otro lado, destaca que, mientras los diferentes contingentes que participarán en la marcha por el 8M en la Ciudad de México tienen horas diferentes de salida, podrían encontrarse en el camino, ya que todas tomarán la Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Juárez para entrar al Centro Histórico.

Mientras que, respecto a la hora en que concluirá la movilización por el Día Internacional de la Mujer, no se puede saber con exactitud, ya que varios contingentes tienen planeados mítines, performances u otras actividades al llegar al Zócalo capitalino.

Incluso, el Gobierno de la Ciudad de México tiene programado iluminar los edificios gubernamentales de color violeta, con motivo del día, mientras que el portal Webcams de México anunció que durante la noche del domingo se iluminará la Plaza de la Constitución para formar una frase conmemorativa sobre el suelo.

