Se rompe tubería en Metro Chabacano y provoca “cascada” en Línea 2

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Una tubería rota en Metro Chabacano. Foto: Uno TV

Una tubería rota en el Metro Chabacano, de la Línea 2 del Metro CDMX, provocó una especie de “cascada” dentro de las instalaciones, lo que generó charcos y zona de riesgo para usuarios, quienes tuvieron que esquivar el agua mientras personal colocó cartón como medida improvisada para contener la filtración.

Tubería rota provoca filtración en Metro Chabacano

El incidente ocurrió dentro de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX, donde el agua comenzó a caer desde una tubería dañada, formando corrientes que se extendieron por el piso.

Usuarios que transitaban por la zona captaron imágenes del momento en que el agua caía de forma constante, simulando una “cascada” dentro del sistema de transporte. La filtración generó charcos en los pasillos, lo que obligó a los pasajeros a caminar con precaución para evitar resbalones.

La estación Chabacano es una de las más transitadas del sistema, ya que conecta varias líneas del Metro, lo que aumenta la cantidad de personas que circulan por sus pasillos diariamente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas a causa del incidente, aunque la situación obligó a los usuarios a extremar precauciones al caminar por la zona afectada.

Por su parte, las autoridades del Metro CDMX no han detallado las causas exactas de la ruptura de la tubería ni el tiempo estimado para su reparación.

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