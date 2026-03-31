“Se giró la instrucción”: Cuauhtémoc Blanco será sancionado por entrar a estadio sin placas

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Cuauhtémoc Blanco será sancionado por circular sin placas. Foto: Cuartoscuro

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, será sancionado por circular en un vehículo sin placas al ingresar al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) durante el partido entre México y Portugal, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

“El tema de la falta de placas de la camioneta es algo que vamos a sancionar con todo rigor”. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad en la CDMX

Cuauhtémoc Blanco será sancionado por circular sin placas

El funcionario capitalino informó que ya se giró la instrucción para aplicar sanciones por la ausencia de placas en la camioneta en la que llegó el legislador.

El ingreso del diputado fue captado en video y difundido en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el vehículo sin matrículas accediera al recinto durante el evento deportivo.

Además de la falta de placas, se señaló que el legislador entró en automóvil a la zona del estadio pese a la implementación del protocolo de Última Milla, que establece que la mayoría de asistentes deben llegar caminando al inmueble.

SSC aclara que sí podía entrar en auto al estadio

El secretario Pablo Vázquez Camacho explicó que, aunque el ingreso en automóvil generó críticas, las personas que cuentan con acceso a palcos tienen permitido entrar con vehículos particulares, por lo que en ese aspecto no habría sanción.

“Más allá de lo que se permita o no por el protocolo de Última Milla, habrá sanciones efectivas, independientemente de quién se trate, por la ausencia de placas”. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad en la CDMX

Agregó que para levantar la infracción correspondiente se requiere contar con la evidencia necesaria que confirme la falta administrativa en flagrancia.

Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han informado la fecha exacta en la que se aplicará la multa correspondiente por circular sin placas.

¿Cuánto es la multa por no tener placas en CDMX?

El Artículo 45 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que todos los vehículos motorizados deben contar con placas de matrícula frontal y posterior vigentes, o en su caso, un permiso provisional o documento oficial que justifique su ausencia.

El incumplimiento de esta obligación se sanciona con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

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