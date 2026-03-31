Servicio parcial en Línea A del Metro CDMX por ruptura de catenaria

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Hay servicio provisional en la Línea A del Metro. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que la Línea A opera de manera parcial debido a la ruptura de una catenaria (instalación eléctrica), lo que obligó a suspender el servicio en una parte del trayecto.

¿Qué dice el director del Metro?

De acuerdo con el director del Metro, Adrián Rubalcava, se brinda servicio provisional únicamente de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos, mientras que el tramo de Santa Marta a La Paz permanece sin operación.

El Metro detalló que las estaciones Los Reyes y La Paz se encuentran sin servicio, mientras personal técnico realiza la revisión de la instalación eléctrica afectada.

“Se implementa servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos; se realiza revisión a la instalación eléctrica (rotura de catenaria). Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen sin servicio”, informó el organismo en su cuenta de X, antes Twitter.

Las autoridades indicaron que los trabajos ya están en curso para restablecer el servicio en su totalidad lo antes posible, por lo que pidieron a los usuarios tomar previsiones ante las afectaciones.

No se implementó el servicio de RTP

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