Muévete en bici: celebran la maternidad y paternidad “sobre ruedas”

En el marco del programa dominical “Muévete en bici”, el movimiento nacional La Vida Por Delante (LVPD) celebró “sobre ruedas” lo increíble de ser mamá y papá, al compartir un mensaje de esperanza: la maternidad y la paternidad no frenan la vida, la impulsan.

La maternidad y la paternidad como motor de vida

Durante la rodada, LVPD destacó que ser madre o padre no apaga los sueños, sino que fortalece a las personas. Paulina Mendieta, vocera y directora general de La Vida Por Delante, subrayó que la llegada de un hijo impulsa una transformación profunda tanto en mujeres como en hombres.

Señaló que la paternidad también representa un proceso de crecimiento personal para los hombres, al detonar una fuerza que no se sabía que existía y que se construye desde el compromiso y el corazón.

Contrapeso cultural frente a discursos negativos

La Vida Por Delante reiteró su papel como contrapeso cultural ante narrativas que presentan la maternidad como un freno o la paternidad como una carga. Voceros del movimiento afirmaron que, lejos de apagar aspiraciones, formar una familia es una historia de amor que genera esperanza y sentido de responsabilidad.

Indicaron que la llegada de un hijo representa un reto que transforma la vida, pero también otorga una fortaleza emocional que impulsa a salir adelante.

Retos reales que enfrentan las familias en México

El movimiento reconoció que hablar de maternidad y paternidad implica visibilizar problemáticas que afectan a miles de familias, como la discriminación laboral hacia mujeres embarazadas y el temor de jóvenes a formar una familia.

Datos oficiales señalan que entre 2017 y 2022 se registraron cientos de quejas por despido injustificado relacionado con el embarazo, y que más de un tercio de los empleadores no contrataría a mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Asimismo, encuestas nacionales indican que alrededor de tres de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia laboral, incluyendo discriminación, acoso o agresiones, siendo el embarazo una de las principales causas.

Un llamado a dignificar la maternidad y la paternidad

Ante este panorama, Paulina Mendieta destacó que la maternidad y la paternidad representan una fuerza que impulsa a mujeres y hombres a luchar por lo que desean y a desarrollar capacidades que no imaginaban tener. Subrayó que tener un hijo se convierte en un motor que impulsa a seguir adelante.

Una celebración con rostro humano

Durante el encuentro, familias y organizaciones de la sociedad civil portaron playeras con mensajes como “Es increíble ser mamá”, “Es increíble ser papá” y “Mi familia es increíble”, como símbolos de amor, presencia y compromiso.

La Vida Por Delante está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, hombres y mujeres que buscan vivir su maternidad o paternidad con autenticidad, equilibrio y sentido.

Un cierre simbólico en el Ángel de la Independencia

La rodada concluyó con una fotografía grupal frente al Ángel de la Independencia, donde el movimiento recordó que el verdadero compromiso se construye en casa y que no hay tarea más importante que acompañar, estar y amar.

Finalmente, La Vida Por Delante reiteró su invitación a la sociedad, empresas e instituciones a dignificar la maternidad y la paternidad y a apostar por las familias como una de las mejores inversiones para el futuro del país.

