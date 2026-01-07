GENERANDO AUDIO...

Un video de Adriana Marín, encargada de comunicación digital de Morena en la Cámara de Diputados de la CDMX, 0se viralizó en redes sociales luego de que afirmara que el narcotráfico es uno de los principales empleadores en México y cuestionara cómo erradicarlo sin atender el problema del empleo. El material corresponde al programa Razonados, del Diario La Razón, y fue difundido en las últimas horas en redes sociales.

En el video, Marín, quien en sus redes declara que está “armando comunicación digital” desde el Grupo Parlamentario de Morena en en la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, participa con dos jóvenes panelistas en dicho contenido.

“El narcotráfico es uno de los mayores empleadores”

Durante la conversación, al hablar del llamado “pacto con el narco”, Marín señala: “El narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional”.

Y añade que el crimen organizado recluta entre 160 mil y 185 mil personas y afirma que: “en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para cubrir a quienes son detenidos o asesinados”.

Cuando uno de los panelistas le cuestiona si entonces el crimen organizado debe continuar porque el gobierno no puede dar empleos, responde: “No me digas eso, no pongas palabras en mi boca. Me refiero a que es complejo atender la situación del narcotráfico”.

Sin una postura oficial

Adriana insiste en que su postura no es justificar al crimen, sino describir el contexto social. En el video dice que el narcotráfico: “también genera empleo, empleo que muchos privados y que el Estado tampoco se ha encargado de generar”.

Además, agrega que muchas personas son atraídas por promesas de dinero y fama, y señala: “¿qué vas a hacer con esas personas a las cuales les prometieron dinero y fama, y que no tienen ningún tipo de esperanza?”.

Ante la reacción de los conductores, concluye: “yo no dije que no se pueda terminar con el crimen organizado, solo dije que es una realidad”.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial sobre el contenido del video ni sobre la identidad de la militante.

