Ciclovía “La Gran Tenochtitlan” en Calzada de Tlalpan abrirá primer tramo en tres semanas
La ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, que va de Tlaxcoaque hasta avenida Renato Leduc y atraviesa Calzada de Tlalpan, abrirá su primer tramo en tres semanas, informó Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México (CDMX).
“Esta semana vamos a hacer un recorrido para afinar detalles; realizaremos también recorridos en bicicleta y, como premisa, queremos que a más tardar en tres semanas se abra una primera etapa, de Tasqueña a Chabacano, para que ya pueda usarse por el público”.
Tras la presentación de camiones recolectores de residuos, el funcionario ofreció una entrevista a medios en la que indicó que la obra registra un avance del 95% y que se prevé iniciar con las primeras pruebas.
Ciclovía “La Gran Tenochtitlán”
“La Gran Tenochtitlán” contempla un corredor de más de 30 kilómetros de longitud, que irá desde Tlaxcoaque hasta avenida Renato Leduc, atravesando cinco alcaldías.
La ciclovía contará con tres tipos de confinamiento, según el tramo y las características del entorno urbano:
- Ciclovía con jardinera, delimitada por guarniciones
- Ciclovía delimitada con guarnición
- Ciclovía con macetones y pintura en piso, como parte del esquema de urbanismo táctico y señalización vial mediante vialetones o confibicis.
El proyecto de intervención integral en Calzada de Tlalpan y la implementación de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán” forman parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras y Servicios para transformar esta emblemática calzada y hacer de la capital un espacio más seguro, humano y sostenible.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.