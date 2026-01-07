Choca patrulla con camioneta en Calzada de los Misterios; hay 2 lesionados, uno es un oficial

GENERANDO AUDIO...

En Calzada de los Misterios chocaron patrulla y camioneta. Foto: Cuartoscuro

Derivado de una presunta falla en los semáforos en la zona de Calzada de los Misterios, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y una camioneta chocaron; como resultado un policía y una persona salieron lesionados.

¿Qué se sabe del accidente en la Calzada de los Misterios en CDMX?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron un percance vial entre un automóvil particular y una patrulla de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El choque ocurrió en la avenida Robles Domínguez y la Calzada de Los Misterios, en la colonia Vallejo. Tras ser informados del incidente, los oficiales acudieron al lugar, acordonaron la zona y solicitaron apoyo de servicios de emergencia, además de realizar labores de vialidad, indicó la SSC en una tarjeta informativa.

Policía y joven, lesionados en Calzada de los Misterios

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas diagnosticaron a un oficial con contusión en la frente y al conductor del vehículo particular, de 24 años, con cervicalgia y posible trauma facial. Ambos fueron trasladados a un hospital para su valoración y atención definitiva.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron la limpieza del asfalto, mientras que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito retiró las unidades siniestradas de la vialidad.

Del hecho se dio aviso al agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Además, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta de investigación administrativa.

