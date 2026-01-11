GENERANDO AUDIO...

Así puedes reciclar tu árbol de Navidad. Foto: Cuartoscuro

Si tu árbol de Navidad natural ya estorba en casa, no lo abandones en la calle. En Cuajimalpa arrancó Árbol por Árbol 2026, un programa para recolectar pinos naturales y convertirlos en composta, con la idea de reducir residuos y evitar que terminen en barrancas o tiraderos clandestinos.

La campaña estará vigente hasta el 12 de febrero y busca que el árbol se reincorpore al ciclo ambiental como material orgánico útil para el suelo y áreas verdes de la demarcación.

¿Qué te dan si entregas tu árbol?

Como incentivo, la alcaldía informó que quienes entreguen su árbol navideño recibirán una planta, para promover la reforestación urbana y la participación vecinal.

Puntos de acopio en Cuajimalpa: dónde llevar tu árbol

La recolección se realizará en centros de acopio distribuidos en la demarcación. Puedes llevarlo a:

Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa

Atrio de la iglesia de San Lorenzo Acopilco

Atrio de la iglesia de San Mateo Tlaltenango

Atrio de la iglesia de San Pablo Chimalpa

Walmart Castorena

Walmart Express Vista Hermosa

Requisito: así debe ir tu árbol

Para que lo reciban, el árbol debe ir sin luces, esferas, ganchos ni adornos, ya que todos los ejemplares serán procesados para convertirlos en composta.

Cuajimalpa, una de las demarcaciones con mayor superficie forestal en la Ciudad de México, plantea que este tipo de acciones buscan manejar mejor los residuos, cuidar las áreas verdes y fortalecer prácticas sustentables a nivel comunitario. Un árbol no es basura y todavía puede servir si llega al lugar correcto.

