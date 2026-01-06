GENERANDO AUDIO...

El pozo Miraflores se encuentra fuera de operación. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) dio a conocer que el pozo Miraflores se encuentra fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento derivados de una falla de bomba, situación que impactará de manera directa en el suministro de agua potable para habitantes de la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

La dependencia señaló en sus redes sociales que, como consecuencia de esta intervención técnica, se prevé una disminución en el suministro de agua en dicha colonia mientras se lleva a cabo las labores correspondientes para restablecer el funcionamiento del pozo.

Fecha estimada para el restablecimiento del servicio

SEGIAGUA informó que el servicio de agua será restablecido el 16 de enero de 2026, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento necesarios en la infraestructura hidráulica. Hasta el momento, el inicio formal de los trabajos se mantiene pendiente.

Operaciones para solicitar apoyo por falta de agua

Ante la disminución del suministro, la Secretaría de Gestión integral del Agua indicó que, en caso de ser necesario, los vecinos de San Pedro de los Pinos podrán solicitar pipas de agua como medida de apoyo temporal.

Las solicitudes podrán realizarse a través de la Línea H2O, marcando al número *426, canal habilitado para atender reportes relacionados con el abasto de agua en la Ciudad de México.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras continúan las labores para normalizar al servicio de la zona afectada.

