Surge “Lady Collado”: choca, escapa y se queda sin gasolina; presume tener influencia de “alto octanaje” en CDMX

El video de la lady se viralizó en redes.

En Ciudad de México (CDMX), surgió “Lady Collado”, una mujer que causó un accidente e intentó escapar, pero se quedó sin gasolina.

¿Qué se sabe de “Lady Collado” en CDMX?

Una mujer de unos 50 años golpeó el auto de otro conductor con su camioneta; el afectado descendió para observar el golpe en su carro. La señora aprovechó para escapar, el choque se presentó cerca de centro comercial Manacar.

Conozcan a #LadyCollado, una mujer que choca un automóvil y en su desesperación por huir SE QUEDA SIN GASOLINA ‼️ ⛽️ La afectada la alcanza y confronta; es ahí donde la mujer amenaza con su cercanía a "Los Collado"



@PacoZeaCom — El Incorrecto (@elincorrectosoy) July 8, 2024

Tras escapar en su camioneta, el afectado la comenzó a seguir y su acompañante inició a grabar

La camioneta de “Lady Collado” se detuvo en medio del Periférico, pues se le acabó la gasolina. Cuando los afectados pidieron que se hiciera cargo del daño, la mujer comenzó a gritar que tenía influencias.

En la imagen, se observa a un hombre abrir la puerta de la camioneta de la mujer. Su acompañante se bajó para captar toda la escena.

“Así es, yo tengo a los Collado. (Me fui) porque ustedes me pueden asaltar. Dile que no me esté grabando”.

Al lugar llegó un uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). En la imagen se escuchó que los afectados acusaron a “Lady Collado” de mentirle a su seguro.

Al acercarse, la lady pidió al oficial que la dejaran de grabar. En el video, antes de la llegada del elemento policial, la mujer se paró en medio de Periférico haciendo señas a los automovilistas.

Sin embargo, fue ignorada por los automovilistas. En otra parte de la grabación se escuchó cuando un conductor les gritó: “muévase”.

El metraje finalizó cuando arribó el policía. Las redes sociales apodaron a la mujer “Lady Collado”, pues dijo estar con ellos, uno es un famoso abogado.