VIDEO: impresionante shelf cloud sorprende en Tlalpan; ¿qué es este fenómeno?

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Captan impresionante nuble en Tlalpan. Foto: Gettyimages (Ilustrativa)

Una impresionante shelf cloud, también conocida como nube estante o nube cinturón, sorprendió a los habitantes del sur de la Ciudad de México, luego de que fuera captada descendiendo sobre la alcaldía Tlalpan minutos antes de que se registrara una intensa tormenta con lluvia, fuertes vientos y actividad eléctrica.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento en que la enorme formación nubosa avanzó sobre la zona este sábado, mientras detrás de ella se aproximaba una densa cortina de lluvia que redujo considerablemente la visibilidad.

#Reportando ⛈️ | Espectacular nubosidad avanza sobre la #CDMX. 🔴



♥️☁️ ¡Impresionante postal en el cielo! La tormenta continúa su desplazamiento sobre la #CDMX, acompañada de una imponente estructura nubosa conocida técnicamente como "nube estante" (shelf cloud), la cual marca… pic.twitter.com/wbzkU62zEh — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 12, 2026

¿Qué es una shelf cloud y por qué aparece antes de una tormenta?

La shelf cloud es una nube baja, horizontal y alargada que se forma en el borde de tormentas intensas, por lo que suele ser considerada una señal de que se aproxima un fenómeno meteorológico severo.

Este tipo de nube se origina cuando el aire frío y denso que desciende desde una tormenta choca con el aire cálido y húmedo cercano a la superficie. Como resultado, el aire cálido asciende rápidamente, la humedad se condensa y se forma esta característica barrera nubosa.

Además de su apariencia imponente, la shelf cloud suele estar acompañada por:

Fuertes ráfagas de viento.

Descenso repentino de la temperatura.

Lluvias intensas.

Actividad eléctrica frecuente.

Conforme la tormenta avanza y pierde intensidad, la estructura de la nube comienza a disiparse.

😱 Wow con la nube de tormenta al sur de la #CDMX, se trata de una cumulonimbus arcus, también conocida como “shelf cloud”. pic.twitter.com/WfpkkOitUc — Nubes México (@NubesMexico) July 12, 2026

Así impactó la tormenta en Tlalpan

Tras el paso de la shelf cloud, la lluvia se extendió rápidamente sobre distintos puntos de Tlalpan, acompañada de viento y descargas eléctricas.

Las condiciones meteorológicas complicaron la movilidad debido a la baja visibilidad, además del riesgo de encharcamientos y corrientes de agua, especialmente en vialidades con pendientes.

Una impresionante “shelf cloud” (nube estante o nube cinturón) sorprendió la tarde de este sábado a habitantes del sur de la Ciudad de México.

Descendió sobre la alcaldía Tlalpan poco antes de que se registrara una fuerte tormenta.

¿La viste? pic.twitter.com/J82oq5tywV — Rodolfo Dorantes (@Rodolfodorantes) July 12, 2026

Recomendaciones ante una tormenta con shelf cloud

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan:

No resguardarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables , ya que las fuertes rachas de viento pueden provocar su caída.

, ya que las fuertes rachas de viento pueden provocar su caída. Extremar precauciones al conducir , reduciendo la velocidad por la disminución de la visibilidad.

, reduciendo la velocidad por la disminución de la visibilidad. Mantenerse atento a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil.

y a las indicaciones de Protección Civil. Evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua.

Aunque la presencia de una shelf cloud no representa un peligro por sí misma, sí es un indicador de que una tormenta intensa está por llegar, por lo que identificarla puede ayudar a tomar precauciones con anticipación.

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