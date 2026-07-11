Habrá horario especial en el Metro este 12 de julio por el Medio Maratón de la CDMX; participantes viajarán gratis

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STC Metro. Foto: Cuartoscuro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este domingo 12 de julio ofrecerá un horario especial con apertura de servicio a partir de las 5:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9, con motivo del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México. Además, los participantes registrados podrán ingresar sin costo al sistema al presentar su número de registro, como parte del apoyo a la realización del evento deportivo.

#AvisoMetro: En apoyo a las y los corredores del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México que se realizará el domingo 12 de julio, el Metro iniciará servicio a partir de las 5:00 a.m en las Líneas: 1, 2, 3 y 9.



Recuerda que los participantes tendrán acceso gratuito mostrando su… pic.twitter.com/yiRdSRUez5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 11, 2026

Metro tendrá horario especial por el Medio Maratón de la CDMX: hora de apertura y líneas

De acuerdo con el aviso difundido por el Metro, la medida permitirá facilitar el traslado de quienes participarán en la competencia deportiva programada para este domingo en la Ciudad de México.

El anuncio precisa que el servicio especial comenzará a las 5:00 de la mañana, antes del horario habitual de operación de domingo, únicamente en las líneas señaladas.

El STC Metro indicó que el servicio especial estará disponible en las siguientes rutas:

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 9

La apertura anticipada tiene como objetivo brindar apoyo a los participantes del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, quienes podrán utilizar estas líneas para trasladarse hacia distintos puntos relacionados con el evento.

El resto de las líneas del sistema operará conforme a las disposiciones que el Metro determine para ese día.

Participantes del Medio Maratón viajarán gratis en el Metro

El STC informó que los corredores inscritos en el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México tendrán acceso gratuito al Metro.

Para hacer válido este beneficio será necesario presentar el número de registro correspondiente al evento al momento de ingresar a las estaciones.

La medida aplicará para facilitar el desplazamiento de los participantes hacia las zonas de salida y organización de la competencia.

Metro permitirá el acceso con bicicletas

En el mismo aviso, el Metro informó que las bicicletas podrán viajar en el Metro durante la jornada.

La autoridad recordó a los usuarios que deberán respetar las reglas establecidas para el traslado de bicicletas dentro de las instalaciones con el fin de mantener un viaje seguro para todos los pasajeros.

Esta medida busca facilitar la movilidad de quienes requieran transportar su bicicleta durante las actividades relacionadas con el Medio Maratón.

¿Cuándo será el servicio especial del Metro?

El horario especial estará vigente únicamente el:

Fecha: domingo 12 de julio.

domingo 12 de julio. Hora de inicio: 5:00 horas.

5:00 horas. Líneas con apertura anticipada: 1, 2, 3 y 9.

1, 2, 3 y 9. Motivo: apoyo a los participantes del XIX Medio Maratón de la CDMX.

El Metro también pidió a la población tomar previsiones para planificar sus recorridos durante la mañana del domingo, debido a la implementación de este esquema especial de operación.

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