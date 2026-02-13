¡Ya se animaron! Capitalinos acuden a vacunarse contra el sarampión

GENERANDO AUDIO...

Adultos jóvenes se vacunaron contra el sarampión en el Centro de Salud IMSS Bienestar Dr. Atanasio Garza Ríos, ubicado en la colonia Doctores, en la CDMX. Desde temprano, hombres y mujeres de entre 20 y 40 años acudieron para recibir su dosis o refuerzo y prevenir contagios.

La aplicación forma parte de la estrategia del sector salud para proteger a la población ante casos recientes. La vacuna es gratuita y sólo está disponible en el sistema público.

Vacuna contra sarampión en CDMX: aplican hasta 400 dosis diarias

En este centro de salud se aplican aproximadamente 400 dosis diarias, aunque la cifra puede aumentar dependiendo de la afluencia. El horario de atención es de 8:00 a 18:00 horas, informó Diana Rivera Marrón, del área de Epidemiología.

Hasta después de las 14:00 horas ya se habían aplicado más de 300 dosis en el lugar.

La vacuna se aplica a bebés desde los 6 meses y a personas hasta los 49 años.

Mayores de 50 años no requieren la vacuna.

Mujeres embarazadas no pueden recibirla, ya que está contraindicada.

El objetivo principal es evitar que el virus se propague.

Jerónimo, de 37 años, acudió para prevenir contagios. “Para evitar que se propague y que alguna otra persona se pueda enfermar”, dijo tras recibir el pinchazo.

Alejandra, de 31 años, explicó que en su trabajo tiene contacto con muchas personas y ha escuchado de casos en su colonia, lo que la motivó a vacunarse.

Ernesto, de 26 años, fue por un refuerzo. Señaló que en su empleo se han presentado algunos casos de sarampión, por lo que decidió protegerse.

Además del centro en la Doctores, el IMSS Bienestar instaló puntos de vacunación en estaciones del Metro como Morelos, Garibaldi, Lagunilla y Pino Suárez, así como en mercados y espacios públicos como la Plancha del Zócalo, el Ángel de la Independencia y Bellas Artes.

Las autoridades llaman a la población de 10 a 49 años a aplicarse la vacuna para cortar cadenas de transmisión.

La aplicación continúa en distintos puntos estratégicos de la capital.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.