¿Por qué los contagios de sarampión en México no paran?

Los casos de sarampión continúan aumentando en México y, aunque actualmente se realizan jornadas intensivas de vacunación, la velocidad de los contagios sigue superando los esfuerzos sanitarios.

De acuerdo con el infectólogo Francisco Moreno Sánchez, el repunte no es casualidad, sino el resultado de una baja cobertura de vacunación acumulada durante el sexenio anterior, lo que dejó a miles de niños sin protección.

Durante una entrevista para el noticiero A las Nueve con Uno, de Unotv.com, el especialista explicó que la epidemia actual es el reflejo de una política de inmunización deficiente en años pasados, cuando se reportaron faltantes de biológicos y esquemas incompletos.

“Lo advertí en 2022, que muchos niños se estaban quedando sin vacunas y no se atendió a tiempo. Hoy estamos viendo las consecuencias”.

El problema del sarampión en México: más población vulnerable que vacunas disponibles

Foto: AFP

Moreno detalló que, aunque hoy existe una campaña de vacunación extensiva contra el sarampión, el porcentaje de personas desprotegidas es muy alto, lo que complica frenar la transmisión. Esto provoca que el virus se propague más rápido de lo que se logra inmunizar.

“El tiempo con el que se están diseminando las vacunas es más lento que el tiempo con el que se expande el sarampión”, advirtió.

El especialista recordó que el sarampión es mucho más contagioso que la COVID-19: “Una sola persona puede infectar entre 15 y 18 personas, mientras que el coronavirus contagia en promedio a cuatro”.

El impacto ha sido mayor en niños pequeños. Según datos compartidos en la entrevista, 17 de los 28 fallecidos por sarampión son menores nacidos durante el sexenio pasado, es decir, pertenecen a generaciones con esquemas incompletos o sin vacunar.

¿Cómo se puede frenar la epidemia?

Para el experto, la solución recae en continuar con el sistema de vacunación masiva que se encuentra, así como brindar pruebas accesibles para la población contra el sarampión: “La única forma real de detener el brote es vacunando”, subrayó.

Las autoridades sanitarias recomiendan revisar la cartilla de vacunación y acudir a centros de salud públicos para aplicarse la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), especialmente en niños, adolescentes y adultos menores de 50 años que no tengan dos dosis confirmadas.

¿Deben venir vacunados los asistentes al Mundial? Esto dice el infectólogo Francisco Moreno

Dentro de la misma entrevista, se le cuestionó al doctor si los extranjeros que vengan al Mundial deberán estar vacunados. Ante ello, Francisco Moreno Sánchez destacó que lo ideal sería que para entonces la epidemia ya estuviera controlada en el país, aunque reconoce que no es un escenario sencillo.

Explicó que, en muchos lugares del mundo, las personas no están vacunadas no por falta de acceso, sino por rechazo a las inmunizaciones, lo que complica establecer medidas obligatorias. “Dar vacunas y forzar a la gente a vacunarse es complejo porque también entra en juego la libertad individual”, señaló.

Por ello, consideró que cualquier decisión deberá analizarse meses antes del evento, entre abril y mayo, evaluando el comportamiento de los contagios.

Si el brote continúa activo, podrían plantearse recomendaciones o requisitos sanitarios más estrictos para reducir el riesgo de importación y propagación del virus, aunque la prioridad sigue siendo elevar la cobertura de vacunación local para evitar nuevos brotes.

