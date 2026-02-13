Por brote de sarampión, cancelan Carnaval de Coyotepec

GENERANDO AUDIO...

Carnaval de Coyotepec 2026 cancelado por sarampión. Foto: Gob. Coyotepec

A través de un comunicado en redes sociales, el Gobierno Municipal de Coyotepec anunció la cancelación del Carnaval Coyotepec 2026, el cual estaba planeado para este 13, 14, 15 y 16 de febrero. El motivo de la suspensión, de acuerdo con lo mencionado, se debió al brote de sarampión.

Ante el deber institucional de priorizar la salud pública y prevenir el riesgo de transmisión de sarampión y otras enfermedades respiratorias en espacios públicos, se ha determinado como medida de prevención y mitigación suspender el Carnaval Coyotepec 2026.

Asimismo, además de anunciar la cancelación del carnaval, el Gobierno de Coyotepec invitó a la población a reforzar las medidas preventivas contra el sarampión, sugiriendo las siguientes:

Promover la vacunación

Usar correctamente el cubrebocas

Acudir a la unidad de salud más cercana al presentar síntomas

Carnaval de Coyotepec no se reagendó

Por el momento, las autoridades de Coyotepec no dieron a conocer nuevas fechas para la realización del carnaval. Sin embargo, pidieron a la población estar atentos a cualquier anuncio oficial.

En el Carnaval de Coyotepec 2026, iban a presentarse artistas como Nery Pedraza, Sonido Súper Celoso, Nana Pancha, Banda Cruz de la Candelaria, entre otros. Además, los asistentes iban a poder disfrutar de talleres, juegos mecánicos, desfile, carreras, entre otras actividades.

