Deepfakes sexuales ya son delito en Coahuila: qué dice la nueva ley

Coahuila aprueba que deepfakes sexuales sean delito. Foto: Getty Images.

Este lunes 22 de diciembre de 2025, legisladores del Congreso del estado de Coahuila aprobaron considerar los deepfakes sexuales como un delito en el Código Penal local. Esto para proteger a las personas que viven en esta entidad del país de nuevas formas de violencia digital.

Congreso de Coahuila aprueba considerar deepfakes sexuales como un delito

Como les contábamos, el Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad considerar a los deepfakes sexuales como un delito en el Código Penal del estado, pues el principal objetivo es proteger a su ciudadanía de nuevas formas de violencia digital.

Esto gracias a una iniciativa impulsada por la diputada Blanca Lamas, la cual indica que debe sancionarse la difusión de imágenes íntimas alteradas o creadas por medio de inteligencia artificial, conocidas también como “deepfakes”.

Foto: Getty Images

Sí, principalmente cuando estas imágenes se utilicen para provocar descrédito público o para afectar la reputación, el honor o la privacidad de una persona.

¿Cuál sería el castigo? La iniciativa de ley plantea de tres a seis años de prisión, además de multas económicas, a aquellas personas que compartan deepfakes sexuales.

¿Qué dice la nueva ley aprobada sobre los deepfakes?

La iniciativa que se presentó y aprobó en el Congreso de Coahuila se trata de una modificación a la fracción IV del artículo 236 del Código Penal estatal, el cual habla sobre acoso y privacidad sexual.

En esta propuesta de ley se establecen sanciones para aquellas personas que por medio de cualquier tecnología altere, edite o modifique imágenes o videos de una persona, o también falsifique su perfil o identidad, con el único fin de exhibirla en situaciones íntimas o sexuales para perjudicarla.

Sobre su iniciativa, la legisladora explicó que un “deepfake” es una imagen, video o archivo de audio creado con inteligencia artificial que reemplaza la imagen y/o voz de una persona por la de otra.

Y por último, aseguró que este tipo de acciones se llevan a cabo principalmente entre adolescentes y jóvenes, a través del ciberacoso, ya que estas imágenes pueden difundirse rápidamente mientras se mantiene el anonimato.

