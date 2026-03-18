Incendian con bomba molotov automóvil de representante de Morena en Coahuila.

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Bomba molotov contra automóvil de representante de Morena en Coahuila. Foto: Getty

Denuncian que incendiaron con una bomba molotov el automóvil de un representante de Morena en el estado de Coahuila. Miembros del partido político aseguran que se trató de un intento de intimidación.

Lanzan bomba molotov al automóvil de un representante de Morena en Coahuila

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció que incendiaron con ayuda de una bomba molotov el automóvil de un representante de su partido político en el estado de Coahuila.

Sí, de acuerdo con los miembros del partido, el vehículo le pertenecía a su representante del Distrito 7 ante el Instituto Electoral de Coahuila.

“Desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena condenamos el acto de intimidación que vivimos esta madrugada en Coahuila contra nuestro Movimiento, al ser incendiado el vehículo del representante de Morena en el Comité Distrital 7 del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), un acto inaceptable y alarmante“, se lee en su comunicado compartido en su página de Facebook.

El atentado quedó captado en video

De acuerdo con la denuncia del Comité de Morena, el atentado se dio a las 4:52 horas de este pasado martes 17 de marzo, como se observa en un video que captaron cámaras de seguridad.

En esta grabación, se puede ver que dos sujetos se acercan al automóvil y uno de ellos rompe el vidrio del automóvil para luego lanzarle al interior una bomba molotov, comenzando a incendiarse inmediatamente.

Por esta razón, los miembros de Morena exigen a la Fiscalía General de Coahuila comenzar una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente” para esclarecer los hechos y se deslinden responsabilidades por este acto que consideraron de “violencia e intimidación”.

“En Morena siempre impulsaremos elecciones libres, pacíficas, donde contrasten las ideas y proyectos y no donde impere la intimidación. Seguiremos revolucionando conciencias, casa por casa, hasta lograr que al pueblo de Coahuila le vaya mejor”, se lee por último en el comunicado.

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