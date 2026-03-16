Coahuila: bajo la huella tóxica

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Tras revelarse el estudio del CIQA sobre la presencia de metales pesados en el aire de Coahuila, para los habitantes de las colonias que rodean la planta Tupy, la presencia de metales pesados, como lo reveló un estudio científico, no es una estadística, sino una realidad tangible que invade sus hogares desde hace casi una década.

En palabras del Arturo Domínguez, vecino de la colonia La Salle:

“Las casas habitación cercanas a la planta Tupy reciben polvos que no corresponden a lo natural de nuestra ciudad, es decir, polvos de color negro que entran a las casas y van dejando residuos muy finos… Es un color negro oscuro, polvos con partículas de diferentes tamaños, a veces el polvo no se nota, pero pasa uno el dedo por un perfil y queda totalmente negro. En cambio, hay otros que sí se agrupan, que si se les acerca un imán, reaccionan como partículas metálicas”.

La imagen satelital muestra una mancha oscura que rodea la planta industrial. Se estiman al menos 300 casas afectadas alrededor de la empresa automotriz.

En las calles, los vecinos deben barrer sus cocheras hasta dos veces al día y los trabajadores de la propia empresa cubren sus autos con lonas para protegerlos de la lluvia de residuos.

Pese a nueve años de denuncias, aseguran que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.

“La Profepa ya no está haciendo su chamba porque dice que ya le pusieron una multa a la empresa… Pero para nosotros no sirve de nada que le pongan una multa si se repiten o vuelven a reincidir en ese tipo de emisiones fuera de la norma” refirió Arturo Domínguez, vecino de la colonia la Salle

Denuncias por emisiones contaminantes llevan nueve años

La exigencia ciudadana es clara: más allá de sanciones económicas que no detienen el problema, exigen que las autoridades federales prioricen la salud de las más de 300 familias que respiran esos residuos diariamente.

Arturo Domínguez, vecino de la colonia La Salle:

“Las autoridades federales deberían de atender este caso por la cantidad de colonos que vivimos cerca de esta empresa y que finalmente, tienen que cuidar la salud de todos los colonos que están ahí. Entendemos que la empresa, también al final de cuentas, está colocada ahí, pero como convive con estos ciudadanos, debería de ser socialmente responsable y atender las demandas de los vecinos”.

Mientras la ciencia confirma que estos polvos pueden causar daños irreversibles tras 20 años de exposición, los vecinos del poniente de Saltillo aseguran que no pueden esperar más a que la autoridad actúe con firmeza.

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