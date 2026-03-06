Tribunal frena caso contra mujer por violencia vicaria en Coahuila

GENERANDO AUDIO...

El caso de Stella “N” dio un giro después de que el tribunal constitucional del Poder Judicial estatal considerara inconstitucional aplicar el delito de violencia vicaria contra una mujer. En enero, un juez vinculó a proceso a la mujer en Coahuila, pero la resolución cambió tras la polémica nacional que provocó el caso ocurrido en Saltillo.

Colectivas feministas y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal cuestionaron la resolución inicial. Las organizaciones señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la violencia vicaria como una forma específica de violencia de género que los hombres ejercen contra las mujeres.

Tribunal de Coahuila frena precedente por violencia vicaria

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, explicó que el problema no fue el criterio del juez que llevó el caso, sino la redacción de la ley local.

Según el magistrado, el Código Penal de Coahuila, aprobado por el Congreso estatal en 2023, establece el delito de violencia vicaria con una redacción neutral que permite aplicarlo tanto a hombres como a mujeres.

Realmente no es una laguna, estaba con precisión que el delito de violencia vicaria podría ser, como es la ley, aplicable para hombres y mujeres.

Tribunal sugiere reclasificar el delito

El pleno del tribunal sugirió al juez del caso no aplicar el artículo 272, fracción sexta, contra una mujer. Con ello se abre la posibilidad de reclasificar el delito bajo otras figuras legales.

Entre las opciones que se analizan están:

Violencia familiar

Violencia psicológica

La recomendación pretende evitar que se utilice el tipo penal de violencia vicaria en casos que no correspondan a la definición establecida por la Suprema Corte.

Congreso revisará la ley

Ante la controversia, el Congreso de Coahuila anunció que revisará el Código Penal. El Congreso busca armonizar la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte. Según autoridades judiciales, el objetivo es evitar que los jueces procesen a más mujeres bajo una ley que el estado creó originalmente para protegerlas frente a la violencia de género.

El Poder Judicial estatal también exhortó a los legisladores a modificar el tipo penal para que quede claramente establecido que el delito de violencia vicaria se aplique únicamente en beneficio de las mujeres.

Las autoridades prevén que el caso continúe bajo otra figura jurídica mientras se revisa la legislación local.

