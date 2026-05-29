INE llama a recoger credencial para votar en Coahuila antes del 5 de junio

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Ciudadanos deben recoger su INE antes del 5 de junio en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a la ciudadanía en Coahuila a recoger su credencial para votar a más tardar el 5 de junio, con el fin de garantizar su participación en la jornada electoral programada para el próximo 7 de junio. El Instituto Electoral subrayó que contar con este documento vigente es indispensable para ejercer el derecho al voto.

#BoletínINE 📄| Exhorta #INE a la ciudadanía de #Coahuila a recoger su Credencial para Votar antes del 5 de junio.🗓️



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Más de 2 mil credenciales aún no han sido recogidas

De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional Electoral (INE), entre el 3 de marzo y el 20 de mayo se realizaron 22 mil 502 trámites de reimpresión por robo, extravío o deterioro.

Del total, de acuerdo con el comunicado:

20 mil 391 credenciales ya fueron entregadas

2 mil 111 permanecen pendientes de recoger

La autoridad electoral reiteró la importancia de que las personas acudan por su identificación antes de la fecha límite.

Credencial es indispensable para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que la Credencial para Votar vigente es un requisito obligatorio para poder participar en la jornada electoral.

Por ello, hizo un llamado a quienes realizaron el trámite a concluir el proceso en tiempo y forma, evitando contratiempos el día de la elección.

La próxima jornada electoral será el 7 de junio

La autoridad electoral destacó que el plazo del 5 de junio es definitivo, ya que, posterior a esa fecha, no será posible entregar credenciales previo a la elección. El objetivo es asegurar que todas las personas que solicitaron su reimpresión cuenten con su documento listo para votar.

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