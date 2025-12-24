Paisanos saturan cruces fronterizos en Coahuila por fiestas decembrinas

GENERANDO AUDIO...

Eagle Pass, Texas se satura en fechas decembrinas. Foto: Magda Guardiola

En la víspera de Noche Buena, el regreso de paisanos a México y las compras navideñas en Estados Unidos provocaron congestión en los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila, y la ciudad de Eagle Pass, Texas, con largas filas y tiempos de espera prolongados tanto para automovilistas como para peatones.

Aumenta el cruce en la frontera Coahuila–Texas

El cruce de connacionales que radican en Estados Unidos y regresan a México por el periodo vacacional decembrino se intensificó este martes en la frontera de Coahuila con Texas, manteniendo saturados los puentes internacionales entre Piedras Negras y Eagle Pass.

Desde el fin de semana se reportan largas filas y demoras significativas, no sólo en los carriles vehiculares, sino también en el paso peatonal. Mientras los paisanos ingresan a México para reunirse con sus familias, otros mexicanos cruzan hacia el lado estadounidense para realizar compras navideñas.

Esperas de hasta cuatro horas en el Puente Internacional 1

De acuerdo con testimonios de quienes cruzan la frontera, principalmente por el Puente Internacional 1, los tiempos de espera alcanzan hasta cuatro horas. Ante esta situación, autoridades de ambos lados de la frontera recomendaron a los usuarios abastecerse de combustible, agua y alimentos para enfrentar la espera.

Del lado norteamericano se reportan filas de hasta cuatro kilómetros, que avanzan lentamente debido a las revisiones fiscales al tráfico que ingresa a México.

Flujo también se intensifica hacia Estados Unidos

El ingreso a Estados Unidos, tanto por vía peatonal como vehicular, también presenta congestionamiento, con filas de dos a tres kilómetros, y un flujo incluso mayor en comparación con el cruce hacia México.

Cambio de horario y recomendaciones oficiales

Las autoridades fronterizas recomendaron a los usuarios tomar rutas alternas, especialmente a los connacionales que cruzan por el Puente Internacional I, donde desde el sábado se aplica un cambio de horario: el cruce, que operaba las 24 horas de Eagle Pass hacia Piedras Negras, se redujo a 15 horas.

Se prevé mayor tráfico por Noche Buena

El tránsito fronterizo podría incrementarse en las próximas horas, conforme se acerca el festejo de Noche Buena y continúan los viajes de paisanos que permanecían en Estados Unidos por motivos laborales u otras circunstancias.

