Alertan por presunto derrame de combustible en la bahía de Manzanillo

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Presunto derrame de combustible en Manzanillo, Colima. Foto: Abraham Acosta

Un presunto derrame de combustible en la bahía de Manzanillo mantiene en alerta a pescadores del puerto, quienes desde la noche del lunes comenzaron a reportar manchas y olores extraños en el agua, que a su parecer podría ser combustible.

“Desde ayer en la noche, salimos a pescar en la tarde y un compañero reportó a las autoridades correspondientes, pero no vino nadie, ni nada”. César Cortés, pescador de Manzanillo.

Fue hasta la tarde de este martes cuando elementos de Protección Civil Municipal realizaron recorridos de inspección en distintos puntos de la bahía para tratar de identificar el origen de la sustancia que estaría contaminando el agua.

La preocupación entre los pescadores no sólo está en las afectaciones a la actividad pesquera, sino también en los posibles riesgos para la salud de quienes permanecen cerca de la zona durante horas.

“Aquí hacemos ceviche y preparamos comida y todo, y pues el olor, quieras o no… de hecho, ayer nos empezó a doler la cabeza a varios aquí. Estamos aquí varios y, pues, el olor es muy fuerte”, César Cortés, pescador de Manzanillo.

Los propios pescadores han relacionado el incidente con la red de ductos que cruza por el área portuaria, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado el origen del presunto derrame.

“Los que vienen desde Pemex, los tubos gruesos que bombean, acuérdate de que atraviesan, los tubos de Pemex atraviesan todo esto, todo, todo”.

Hasta la noche del martes, ni Protección Civil ni la Secretaría de Marina habían emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido. Sin embargo, de manera extraoficial se informó que personal de diversas dependencias federales continúa con labores de inspección para determinar el origen de la sustancia y evaluar el impacto ambiental en la bahía de Manzanillo.

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