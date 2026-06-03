Secretaría de Marina atiende derrame de combustible en Manzanillo

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Derrame en Manzanillo. Foto: Abraham Acosta

La Secretaría de Marina confirmó la presencia de derrame de hidrocarburo en inmediaciones de la Terminal Marítima de Pemex en aguas de Manzanillo, Colima. Desde la noche del lunes, pescadores encendieron las alertas.

“Desde ayer en la noche, salimos a pescar en la tarde. Y un compañero reportó a las autoridades correspondientes, pero no vino nadie, ni nada”, expresó César Cortes, pescador local.

Autoridades atienden derrame de hidrocarburo en Manzanillo

Fue hasta la tarde de este martes cuando elementos de diversas autoridades realizaron un recorrido de reconocimiento. Este operativo continuará en los próximos días para determinar el origen del contaminante.

“Es continuar haciendo el monitoreo, poder identificar el punto específico de dónde fue el derrame; si fue algún buque, alguna lancha o alguna área específica. Sabemos que muy cercano está el área de Pemex, pero no se tiene la certeza de que sea el punto”,explicó Alejandro Rodríguez, director operativo Protección Civil Colima

Mientras se investiga el origen, la preocupación entre los pescadores se mantiene por riesgos para la salud de quienes permanecen cerca de la zona durante horas.

“Aquí hacemos ceviche y preparamos comida y todo. Ayer nos empezó a doler la cabeza a varios aquí. Estábamos aquí varios y, pues, el olor es muy fuerte”, comentó César Cortés, otro pescador en Manzanillo.

Secretaría de Marina despliega operativo en Manzanillo

La Secretaría de Marina confirmó que se desplegaron más de 900 metros de barreras de contención y realizaron labores de limpieza para evitar la dispersión del contaminante. Actualmente, continúan en búsqueda del origen y el tipo de hidrocarburo. Las autoridades descartaron afectaciones a la fauna marina.

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