GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Seguridad del Estado de México

Dos hombres fueron detenidos en el Estado de México tras ser sorprendidos con armas de fuego y 37 millones de pesos en efectivo, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional, informaron autoridades este fin de semana.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en la Zona Oriente, específicamente sobre la avenida Lomas Verdes, en la colonia del mismo nombre. Ahí detectaron una camioneta blindada Dodge Durango, cuyos ocupantes mostraron una actitud sospechosa al notar la presencia policial.

Detención con armas y dinero en Lomas Verdes

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes observaron que los tripulantes manipulaban objetos dentro del vehículo y, al ser interceptados, se negaron dos veces a detenerse y a descender de la unidad.

Durante la inspección visual, los uniformados detectaron dos armas de fuego dentro del vehículo, una de ellas sin permiso legal, además de paquetes con dinero en efectivo. Por este motivo, se solicitó una grúa para trasladar la camioneta y a los implicados ante el Ministerio Público.

Aseguran 37 millones de pesos en efectivo

Ya en las instalaciones ministeriales y con la presencia de su abogado, se realizó una revisión detallada en la que se aseguraron:

Dos armas de fuego cortas

Cuatro cargadores

Cartuchos útiles

37 millones de pesos en efectivo

Los detenidos no pudieron comprobar la legal procedencia del dinero, por lo que también se les investiga por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Autoridades continúan las investigaciones

Los hombres fueron identificados como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por portación de armas, resistencia y delitos financieros.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que las investigaciones continuarán para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos.

Finalmente, la dependencia recordó que los números 089 de Denuncia Anónima y 9-1-1 de Emergencias están disponibles las 24 horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.