Gusano barrenador en perros pone en alerta a 11 municipios del Edomex

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Edomex registra 30 casos de gusano barrenador en perros. Foto: Cuartoscuro

El Estado de México (Edomex) suma 30 casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) detectados en perros, de los cuales 13 permanecen activos en distintos municipios de la entidad, informó la directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Alma Diana Tapia Maya.

La funcionaria dio a conocer el panorama durante el foro “Concientización y prevención sobre el peligro de Gusano Barrenador”, realizado este jueves en el Congreso mexiquense.

De acuerdo con la CEPANAF, actualmente existen casos activos en 11 municipios del Edomex:

Aculco Ayapango Calimaya La Paz Luvianos Malinalco Tenancingo Tejupilco Tepetlixpa Texcoco Tianguistenco

Las autoridades señalaron que en estas zonas se mantiene vigilancia epidemiológica y atención veterinaria para evitar que la plaga continúe propagándose entre animales de compañía.

Zona sur del Edomex concentra mayor incidencia

La titular de la CEPANAF explicó que los perros ocupan actualmente el tercer lugar en prevalencia de casos de gusano barrenador dentro del Estado de México.

Además, detalló que los municipios ubicados en la zona sur de la entidad presentan mayores condiciones para la reproducción de la mosca responsable de esta enfermedad, debido al clima cálido y húmedo.

“No es una situación alarmante, es una larva que es controlable, que si nosotros la detectamos a tiempo, tanto salvamos la vida del animal, por supuesto, y tanto evitamos que esto avance a otros caninos que podamos tener”, explicó Alma Diana Tapia Maya.

Municipios del Edomex donde se han detectado casos de gusano barrenador

La CEPANAF informó que los 30 casos acumulados en perros se han registrado en 21 municipios mexiquenses:

Aculco Almoloya de Alquisiras Atenco Ayapango Calimaya Cuautitlán Ixtapan de la Sal La Paz Luvianos Malinalco Metepec San Simón de Guerrero Temascaltepec Tenancingo Tejupilco Tepetlixpa Texcoco Tianguistenco Tlatlaya Valle de Bravo Zacazonapan

Las autoridades reiteraron el llamado a propietarios de mascotas para revisar constantemente a perros y otros animales domésticos, especialmente si presentan heridas abiertas o síntomas inusuales.

¿Qué es el gusano barrenador y qué provoca en personas y animales?

El Gusano Barrenador del Ganado es una infestación causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y, en casos poco frecuentes, también en personas.

Cuando los huevos eclosionan, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando lesiones profundas, dolor, inflamación, mal olor y daños severos si no se atienden oportunamente.

En animales, la enfermedad puede afectar principalmente a perros, ganado, caballos y otros mamíferos, especialmente en zonas cálidas y húmedas donde la mosca se reproduce con facilidad.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Heridas que no cicatrizan

Presencia visible de larvas

Inflamación y secreción

Mal olor en la zona afectada

Decaimiento del animal

En humanos, aunque los casos son menos frecuentes, las larvas pueden invadir heridas expuestas o mucosas, generando infecciones graves conocidas como miasis.

Especialistas señalan que la detección temprana es fundamental para evitar complicaciones y frenar la propagación de la plaga.

Autoridades piden revisar heridas en mascotas

La directora de la CEPANAF pidió a la población mantener vigilancia constante sobre sus animales de compañía y acudir al veterinario ante cualquier sospecha.

“Por lo tanto, es muy importante verificar las heridas que estén abiertas, que no haya una exposición de las moscas, estar verificando muy bien a nuestros animales de compañía y, si hay, ir con su veterinario”, señaló.

Las autoridades mexiquenses indicaron que la atención temprana permite controlar la presencia de la larva y reducir riesgos tanto para mascotas como para otros animales.

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