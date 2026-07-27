“Movimiento Doña Carlota” ha logrado la restitución de 3 viviendas a sus legítimos dueños

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El “Movimiento Doña Carlota” crece. Foto: Cuartoscuro

Doña Carlota sigue dando de qué hablar. A raíz de su detención y liberación, un grupo de abogados encabezados por su hijo el diputado Arturo Alfaro, ha recibido múltiples denuncias de despojos. A la fecha han tenido casos de éxito y han logrado la restitución de tres inmuebles.

Quienes han sido despojados de un bien inmueble, ven en el “Movimiento Doña Carlota” una luz de esperanza real.

¿Quién es Doña Carlota?

Doña Carlota es una mujer de la tercera edad que se volvió conocida a nivel nacional tras verse involucrada en un caso de homicidio por un caso de despojo, ocurrido en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

La adulta mayor fue detenida junto con sus hijos, Mariana y Eduardo, luego de que presuntamente dispararan contra personas que ocupaban un inmueble cuya posesión estaba en disputa. El caso desató un amplio debate sobre las invasiones de viviendas, la legítima defensa y los mecanismos legales para recuperar una propiedad.

¿Qué pasó durante el despojo a Doña Carlota en el Estado de México?

El conflicto comenzó cuando Doña Carlota acudió a un inmueble que, según su familia, había sido ocupado de manera ilegal por presuntos invasores. La confrontación escaló hasta un ataque con arma de fuego en el que dos personas murieron y otra resultó herida.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició un proceso penal contra la mujer y sus hijos por homicidio. En el caso relacionado con la ocupación del inmueble, uno de los hombres señalado por el despojo fue sentenciado a seis años de prisión, mientras que Doña Carlota obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad.

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