Sentencian a 6 años de prisión a implicado en desalojo de doña Carlota

Sentencian a Víctor Torres a 6 años de prisión por despojo FOTO: Ilustrativa

Un juez del Poder Judicial del Estado de México sentenció a Víctor Eladio Torres Ortiz a 6 años de prisión por el delito de despojo en agravio de Mariana Santana Alfaro, hija de doña Carlota, por la disputa de un inmueble en Chalco. La resolución se dio este 18 de febrero de 2026 durante la audiencia de sentencia.

El fallo se emitió a través de un procedimiento abreviado, luego de que el acusado se declarara culpable del delito de invasión. El juzgador también reconoció a Mariana como la legítima propietaria del inmueble en disputa y ordenó al sentenciado ofrecer una disculpa pública.

Sentencia por despojo en el caso de doña Carlota en Edomex

Durante la audiencia, el juez impuso una pena privativa de libertad de seis años de cárcel a Víctor Eladio Torres Ortiz. Además, determinó que debía publicar una carta de disculpa dirigida a la víctima.

En el documento, el sentenciado se declaró culpable, aceptó su responsabilidad y reconoció que invadió el inmueble junto con otras personas desde marzo de 2025.

El sentenciado se declaró culpable. FOTO: Especial

El juez también confirmó que Mariana Santana Alfaro es la legítima dueña del inmueble ubicado en Chalco, Estado de México, el cual había sido objeto de la invasión.

Carlota y sus hijos siguen en el penal de Chalco

Mientras se resolvió esta parte del caso, doña Carlota y sus hijos Mariana y Eduardo permanecen recluidos en el penal de Chalco, en espera de que continúe su proceso legal.

Las autoridades judiciales del Estado de México no informaron sobre nuevas fechas para las siguientes audiencias relacionadas con el caso.

La resolución marca un avance en el proceso judicial por el desalojo del inmueble en Chalco, donde se determinó responsabilidad penal por el delito de despojo.

