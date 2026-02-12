Reforma de 40 horas podría votarse el 24 o 25 de febrero en la Cámara de Diputados

GENERANDO AUDIO...

Reforma laboral de 40 horas. Foto: Cuartoscuro

La reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas se discutirá la próxima semana en comisiones de la Cámara de Diputados y podría votarse en el Pleno el martes 24 o miércoles 25 de febrero, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El legislador morenista adelantó que se prevé invitar al secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, a una reunión con comisiones.

“El lunes puedan invitar al secretario del Trabajo, Marath, a una reunión en las comisiones”, Ricardo Monreal, presidente de Jucopo.

Reforma de 40 horas se votará el 24 o 25 de febrero

Monreal explicó que el mismo lunes podrían reunirse la Mesa Directiva y las comisiones para la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen.

“El lunes, el mismo lunes, reunirse la Mesa Directiva y las comisiones para la discusión y en su caso la aprobación del dictamen… la aprobación en el pleno podría ser como, más o menos, el martes 24, miércoles 25”, destacó Ricardo Monreal presidente de la Jucopo.

Monreal pide a Saúl no buscar gubernatura de Zacatecas

En otro tema, Ricardo Monreal hizo un llamado público a su hermano Saúl Monreal para desistir de su intención de buscar la gubernatura de Zacatecas, actualmente encabezada por su hermano David Monreal.

“Mi abuela Dominga Ávila o Alvarado de Ávila le decía una gran expresión que se la voy a repetir al gran Saúl, estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas. No conviene la división, es momento de cerrar filas en Morena”, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo

