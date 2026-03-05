Programas de vivienda en Edomex: requisitos, cómo registrarse y cambios que debes conocer

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno del Estado de México implementó cambios sustanciales en Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar, programas operados por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).

Ambos programas ofrecen apoyos de viviendas dirigidos a personas que viven en la entidad y consisten en paquetes de materiales o equipamiento destinados a la autoconstrucción o mejora de viviendas de personas que cumplan con las condiciones establecidas en las convocatorias.

Mi Primer Hogar: requisitos y cómo solicitarlo

El programa Mi Primer Hogar está dirigido a jóvenes que buscan construir su primera vivienda en un terreno propio dentro del Estado de México.

Para solicitar el apoyo es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

Residir en el Estado de México

No contar con vivienda propia

Estar en condición de pobreza o con carencias relacionadas con la vivienda

Contar con un terreno propio para la construcción

El predio donde se planea construir debe cumplir condiciones específicas establecidas por el programa. Entre ellas se encuentra contar con al menos 80 metros cuadrados de superficie, no estar ubicado en zonas de riesgo y tener uso habitacional.

Los beneficiarios reciben un paquete de materiales para autoconstrucción, que puede incluir cemento, varilla, block o lámina, dependiendo de la convocatoria vigente.

Vivienda para el Bienestar: requisitos del apoyo

El programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a personas mayores de edad que habitan una vivienda en el Estado de México y presentan carencias en su hogar.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener 18 años o más

Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México

Habitar la vivienda que se busca mejorar

Presentar condiciones de carencia en la vivienda

Las reglas del programa contemplan apoyo para hogares que presenten situaciones como piso de tierra, materiales precarios en muros o techos, hacinamiento o falta de equipamiento básico.

Los apoyos pueden incluir materiales o equipamiento para la vivienda, como tinacos, calentadores solares o materiales para mejora estructural.

Registro para Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar

El registro para Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar se realiza únicamente cuando el IMEVIS publica una convocatoria oficial.

El proceso contempla varias etapas:

Publicación de la convocatoria Pre-registro en línea o presencial Entrega de documentos Verificación de la información

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Documento que acredite la propiedad o posesión del terreno (en el caso de Mi Primer Hogar)

Solicitud dirigida al IMEVIS

Formato Único de Bienestar

Es importante señalar que el trámite es gratuito y el registro no garantiza la entrega del apoyo.

Cambios recientes en Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar

Las reglas de operación recientes incorporan criterios de prioridad para determinados sectores de la población.

Entre los grupos considerados en estos criterios se encuentran:

Personas con discapacidad

Personas cuidadoras

Víctimas de delito

Madres o padres solteros

Habitantes de comunidades indígenas

Personas afectadas por desastres naturales

Las reglas también establecen que quienes hayan recibido previamente apoyos del IMEVIS o participen en programas similares de vivienda no pueden acceder a estos programas.

