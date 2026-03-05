Programas de vivienda en Edomex: requisitos, cómo registrarse y cambios que debes conocer
El Gobierno del Estado de México implementó cambios sustanciales en Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar, programas operados por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).
Ambos programas ofrecen apoyos de viviendas dirigidos a personas que viven en la entidad y consisten en paquetes de materiales o equipamiento destinados a la autoconstrucción o mejora de viviendas de personas que cumplan con las condiciones establecidas en las convocatorias.
Mi Primer Hogar: requisitos y cómo solicitarlo
El programa Mi Primer Hogar está dirigido a jóvenes que buscan construir su primera vivienda en un terreno propio dentro del Estado de México.
Para solicitar el apoyo es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 29 años
- Residir en el Estado de México
- No contar con vivienda propia
- Estar en condición de pobreza o con carencias relacionadas con la vivienda
- Contar con un terreno propio para la construcción
El predio donde se planea construir debe cumplir condiciones específicas establecidas por el programa. Entre ellas se encuentra contar con al menos 80 metros cuadrados de superficie, no estar ubicado en zonas de riesgo y tener uso habitacional.
Los beneficiarios reciben un paquete de materiales para autoconstrucción, que puede incluir cemento, varilla, block o lámina, dependiendo de la convocatoria vigente.
Vivienda para el Bienestar: requisitos del apoyo
El programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a personas mayores de edad que habitan una vivienda en el Estado de México y presentan carencias en su hogar.
Entre los requisitos se encuentran:
- Tener 18 años o más
- Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México
- Habitar la vivienda que se busca mejorar
- Presentar condiciones de carencia en la vivienda
Las reglas del programa contemplan apoyo para hogares que presenten situaciones como piso de tierra, materiales precarios en muros o techos, hacinamiento o falta de equipamiento básico.
Los apoyos pueden incluir materiales o equipamiento para la vivienda, como tinacos, calentadores solares o materiales para mejora estructural.
Registro para Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar
El registro para Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar se realiza únicamente cuando el IMEVIS publica una convocatoria oficial.
El proceso contempla varias etapas:
- Publicación de la convocatoria
- Pre-registro en línea o presencial
- Entrega de documentos
- Verificación de la información
Entre los documentos solicitados se encuentran:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Documento que acredite la propiedad o posesión del terreno (en el caso de Mi Primer Hogar)
- Solicitud dirigida al IMEVIS
- Formato Único de Bienestar
Es importante señalar que el trámite es gratuito y el registro no garantiza la entrega del apoyo.
Cambios recientes en Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar
Las reglas de operación recientes incorporan criterios de prioridad para determinados sectores de la población.
Entre los grupos considerados en estos criterios se encuentran:
- Personas con discapacidad
- Personas cuidadoras
- Víctimas de delito
- Madres o padres solteros
- Habitantes de comunidades indígenas
- Personas afectadas por desastres naturales
Las reglas también establecen que quienes hayan recibido previamente apoyos del IMEVIS o participen en programas similares de vivienda no pueden acceder a estos programas.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.