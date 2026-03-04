Edomex publica la lista de beneficiarios del Apoyo al Desempleo; consulta si fuiste seleccionado

GENERANDO AUDIO...

Edomex publica lista de beneficiarios del Apoyo al Desempleo. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno del Estado de México publicó la lista de beneficiarios del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar, con el que 8 mil 74 mexiquenses recibirán apoyos económicos para enfrentar la falta de empleo. La primera entrega de tarjetas se realizó en Toluca, donde autoridades estatales comenzaron la distribución de recursos para las personas seleccionadas.

Este programa busca apoyar a quienes perdieron su empleo o se encuentran sin ingresos estables, mediante transferencias económicas que se entregan en varias exhibiciones.

Lista de beneficiarios del Apoyo al Desempleo

La distribución de los recursos será de la siguiente manera:

7 mil 610 beneficiarios recibirán dos apoyos de 3 mil pesos , para un total de 6 mil pesos

recibirán , para un total de 464 personas en situación de mayor vulnerabilidad obtendrán tres pagos de 3 mil pesos, alcanzando hasta 9 mil pesos

Las autoridades estatales indicaron que las personas seleccionadas pueden consultar la lista oficial de beneficiarios del programa para confirmar si recibirán el apoyo económico. Para consultar la lista, da clic aquí.

Convocatorias cubren los 125 municipios del Edomex

Las convocatorias de programas de empleo y préstamos del Estado de México están diseñadas para beneficiar a personas de los 125 municipios de la entidad, con el objetivo de impulsar el autoempleo, cooperativas y apoyo a personas desempleadas.

El periodo de inscripciones ya concluyó para la convocatoria actual. Sin embargo, se espera que próximamente se abra una nueva convocatoria para quienes buscan acceder a estos apoyos económicos o en especie.

Por ello, la Secretaría del Trabajo del Estado de México recomienda a las y los interesados mantenerse atentos a los próximos anuncios oficiales, donde se publicarán las bases, requisitos y fechas de registro.

La información se dará a conocer a través del portal oficial de la dependencia:

https://strabajo.edomex.gob.mx/

