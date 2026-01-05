GENERANDO AUDIO...

El gobierno del Estado de México (Edomex) puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, el cual estará vigente del 1 de enero al 6 de abril del 2026, informó la Secretaría de Finanzas estatal.

El programa contempla un subsidio a la tenencia vehicular para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, ambos montos con IVA incluido. Además, por primera vez, se otorgan beneficios fiscales a propietarios de vehículos emplacados en otra entidad que realicen su trámite de reemplacamiento en la entidad mexiquense.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio a la tenencia 2026?

El subsidio se otorga de acuerdo con el año de expedición de las placas:

Subsidio del 100% para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores

para vehículos con placas expedidas en Subsidio del 50% para vehículos con placas expedidas en 2020

Para obtener el beneficio, los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos antes del 6 de abril de 2026:

Ser persona física residente en el Estado de México

Tener un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos

Que el valor del automóvil no exceda 638 mil pesos o 250 mil en el caso de motocicletas

Estar al corriente o regularizar adeudos fiscales estatales

Cubrir el pago del refrendo 2026, cuyo costo es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas

Apoyo de vehículos emplacados en otra entidad

Por primera vez, los mexiquenses con vehículos registrados en otra entidad podrán acceder al subsidio del 100% de la tenencia vehicular 2026, siempre que realicen el trámite de reemplacamiento en el Edomex dentro del periodo establecido.

Además, se contempla la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), siempre que el vehículo cumpla con los valores máximos establecidos y el trámite se realice entre el 1 de enero y el 6 de abril de 2026.

Quienes lleven a cabo el trámite de reemplacamiento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 podrán acceder a beneficios adicionales, de acuerdo con el año de expedición de sus placas.

Vehículos con placas 2021 y posteriores:

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y anteriores , al cubrir las contribuciones de 2025 y 2026.

, al cubrir las contribuciones de 2025 y 2026. Para placas 2021, sin cambio de propietario, se condona el 100% del ISAVAU a quienes estén al corriente en 2025, y el 50% a quienes regularicen adeudos.

Vehículos con placas 2020 o anteriores:

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, al realizar el reemplacamiento.

¿Dónde realizar el trámite?

Las y los contribuyentes pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde podrán generar su formato de pago en línea y realizar el trámite en menos de dos minutos. El pago puede efectuarse en línea o en más de 5 mil centros autorizados, como farmacias, tiendas de convivencia y bancos.

