Descuentos en CDMX 2026: tenencia, predial y agua; ¿a quiénes aplican?

En CDMX inician los descuentos en tenencia, predial y agua. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) puso en marcha una serie de beneficios tributarios diseñados para apoyar la economía familiar. Entre las medidas más esperadas destaca el subsidio a la tenencia vehicular.

Subsidio a la tenencia: autos y motos

Para este 2026, la Secretaría de Administración y Finanzas informó que se otorgará un descuento del 100% en la tenencia, siempre y cuando se cubra el pago del refrendo, que este año se fijó en 760 pesos.

Si tu auto no supera los 638 mil pesos con IVA, podrás tener el beneficio

Respecto a la duda sobre las motocicletas, el programa sí las incluye bajo las siguientes condiciones:

El beneficio aplica si su valor total (incluyendo IVA) no excede los 250 mil pesos

Este apoyo estará disponible desde enero hasta el 31 de marzo de 2026. Los requisitos incluyen no tener adeudos de años anteriores y contar con la tarjeta de circulación vigente.

Predial y agua

Para grupos vulnerables, como adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, madres solteras, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar, viudas, cónyuges supervivientes del propietario, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez, así como personas con discapacidad permanente y personas de 60 años, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece cuotas fijas y descuentos en pago de predial y agua, explicó la Secretaría de Administración y Finanzas.

Además, habrá un pago de cuota fija bimestral del predial de 68 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2 millones 808 mil 466 pesos, y para las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará un 30% de descuento.

En agua se aplicará una reducción del 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro del líquido a propietarios de inmuebles que pertenecen a grupos vulnerables.

¿Dónde y cómo pagar?

Para facilitar el cumplimiento, las autoridades han habilitado más de 8 mil 800 puntos de cobro, que incluyen:

Kioscos de la Tesorería y bancos

Tiendas de conveniencia y departamentales

Vía digital: a través de la aplicación móvil “Tesorería CDMX” y la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Además, se informó que se mantendrán promociones de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes para ayudar a los contribuyentes a realizar sus pagos de manera oportuna antes del cierre de la vigencia en marzo.

