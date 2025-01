Víctima de “Fofo” Márquez teme por su vida; esto dijo tras salir de juzgado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía Edomex

Tras haber sido declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido en redes sociales como “Fofo” Márquez, fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión.

Además, el influencer deberá pagar una multa de 67 mil 313 pesos y una reparación del daño de 277 mil 400 pesos.

Al salir de la audiencia, la víctima del influencer, Edith Márquez, dijo temer por su vida y responsabilizó a la familia de su agresor de lo que pudiera pasarle.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Edith Márquez, víctima de “Fofo”, dice temer por su vida

Antes de que iniciara la audiencia, arribaron los familiares de Rodolfo Márquez, así como de Edith, quien señaló a los medios que esperaba justicia en su caso.

“Justicia, lo que siempre les he dicho y esperando cuánto nos determina el juez”, expresó.

Al salir, la víctima dijo temer por su vida y responsabilizó a la familia de su agresor en caso de que le ocurra algo a ella o a su familia.

“Se paró enfrente de mí, me dio miedo. Me vio de una manera directa, amenazante. Créanme que nunca me había sentido de esta manera“, señaló Edith a reporteros que se encontraban afuera del juzgado.

Además, Edith expresó que si algo le llegara a ocurrir a ella o a su familia, “imputo directamente responsable a la familia de ‘Fofo’ Márquez, ósea de Rodolfo Márquez Alcaraz”.

La audiencia de individualización de sanciones inició alrededor de las 16:30 horas de este miércoles 29 de enero en los juzgados del penal de Barrientos, en el municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de México.